Fenerbahçe'nin kalan maçları! Son 2 UEFA Avrupa Ligi maç kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında bu akşam Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00’te başlayacak maç, sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki puan tablosundaki yerini belirleyecek karşılaşmalardan biri olacak.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI KİMLE?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda mücadele edecek. Brann Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve sarı-lacivertlilerin taşınacağı puan durumu açısından belirleyici olacak. Brann, sahasında Utrecht’i 1-0 ve Rangers’ı 3-0 mağlup ederken deplasmanda Lille’e 2-1 kaybetti, Bologna ile 0-0 ve PAOK ile 1-1 berabere kaldı. Bir sonraki maçını ise Aston Villa ile İstanbul’da oynayacak.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı iki maçta Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olurken Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Brann karşılaşması, takımın kalan haftalara taşınacak puan hesabını doğrudan belirleyecek.

FENERBAHÇE KALAN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Fenerbahçe’nin Brann mücadelesinin ardından iki karşılaşması daha bulunuyor. Sarı-lacivertliler 7. hafta maçında 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te sahasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. İç saha performansı kapsamında oynanan iki müsabakayı kazanan Fenerbahçe için bu maç, puan tablosundaki konumunu doğrudan etkileyecek karşılaşmalardan biri olacak.

8. hafta maçında ise Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda FCSB ile karşılaşacak. Yeni format gereği 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar play-off turuna yükseldiği için sarı-lacivertlilerin bu iki maçtan elde edeceği sonuçlar büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatında ilk 8 sırada yer alan takımların doğrudan Son 16 turuna yükseldiği bir sistemde mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, 5 haftada topladığı 8 puanla 20. sırada bulunduğu için henüz üst tura yükselmiş durumda değil. Takımın kalan maçlarda alacağı sonuçlar, play-off turuna mı yoksa daha üst bir seviyeye mi ilerleyeceğini belirleyecek.

Bu formatta 9 ile 24 arasında bulunan takımlar play-off turuna çıkıyor ve Fenerbahçe de bu sıralamanın içinde yer alıyor. Brann, Aston Villa ve FCSB maçlarından elde edilecek puanlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki yolculuğunun seyrini kesinleştirecek.