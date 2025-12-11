Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Brann Fenerbahçe canlı yayın ile şifresiz ekranlara gelecek. Brann - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bergen kentindeki Brann Stadyumu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, grupta topladığı 8 puanla 20. sırada yer alırken, Brann ise 5 maçta elde ettiği 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. İşte Brann Fenerbahçe canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 22:15

'nin 6. haftasında , Norveç ekibi Brann’a konuk olacak. Kritik mücadele bu akşam saat 23.00’te Brann Stadyumu’nda Fransız hakem Willy Delajod yönetiminde oynanacak.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 8 puanla 20. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki iki maçında Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olurken, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Takımda kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ile sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü, Brann deplasmanında forma giyemeyecek.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Brann ise sahasında Utrecht’i 1-0, Rangers’ı 3-0 mağlup ederek iç sahada güçlü bir görüntü çizdi. Deplasmanda ise Lille’e 2-1 yenilen Norveç ekibi, Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. Toplamda 5 maçta 6 gol atan Brann, kalesinde 3 gol gördü. Mücadele canlı yayın ile ekranlara geliyor.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN – FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Brann – Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Brann 11: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Brann Fenerbahçe karşılaşması bazı ülkelerde şifresiz yayınlanacak. ABD’de Paramount+, Azerbaycan’da TV NET, Fransa’da Canal+ Live 9 ve Hollanda’da Ziggo Sport 6 karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Bununla birlikte Hırvatistan’da Arena Sport 10 HR ve Romanya’da Prima Sport 5 maçın yayıncıları arasında yer alıyor.

Brann Fenerbahçe maçını veren kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Azerbaycan: TV NET
  • Fransa: Canal+ Live 9
  • Hırvatistan: Arena Sport 10 HR
  • Romanya: Prima Sport 5
  • Hollanda: Ziggo Sport 6
Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Türkiye’de karşılaşmanın yayın hakları TRT’de bulunuyor. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak. Televizyon üzerinden izlemek isteyenler TRT 1’in SD ve HD yayınlarını Türksat uydusu, kablo platformları veya dijital yayın servisleri üzerinden takip edebilecek.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

İnternet üzerinden Brann Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler ise TRT’nin resmi canlı yayın portalları olan trt1.com.tr veya tabii platformu aracılığıyla maçı takip edebiliyor. Bu iki platformda da yayın ücretsiz olarak sunuluyor ve mobil, tablet, bilgisayar ya da akıllı TV üzerinden erişebilecek.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Brann Fenerbahçe karşılaşması Türkiye’de TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. TRT 1’in hem SD hem de HD yayınları Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. TRT 1 HD, Digiturk’te 23. kanal, D-Smart’ta 26. kanal, Tivibu’da 22. kanal ve Kablo TV’de 22. kanalda yer alıyor.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Yayın akışı aynı zamanda tabii platformu üzerinden de erişilebilir durumda. Yayıncı kuruluş tarafından verilen bilgilere göre Brann Fenerbahçe maçının tamamı, sonrasında yapılacak röportajlar ve analizlerle birlikte kesintisiz şekilde TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Taraftarlar, Brann Fenerbahçe maçını televizyon üzerinden TRT 1’in frekanslarını ayarlayarak izleyebilir. Türksat 4A için TRT 1’in SD frekansı 11958 V 27500 5/6, HD frekansı ise 11794 V 30000 3/4 olarak güncel durumda bulunuyor. Türksat 3A uydusunu kullanan cihazlar ise SD olarak 11096 H 30000 5/6 ve HD olarak 11054 V 30000 3/4 frekanslarından yayına ulaşabiliyor.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

İnternet izleyicileri için ise TRT İzle uygulaması, trtizle.com ve tabii platformu üzerinden canlı yayın yapılacak. Bu platformlar hiçbir abonelik gerektirmeden ücretsiz şekilde erişim sağlıyor. Akıllı TV uygulamaları üzerinden de aynı yayınlar kullanılabiliyor.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

TRT 1 BRANN FENERBAHÇE ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye’de TRT 1 bütün platformlarda şifresiz olarak yayın yapıyor. Ancak Avrupa’da bazı dönemlerde TRT 1 yayınları şifrelenebiliyor. Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde zaman zaman uluslararası yayın hakları nedeniyle kısıtlamalar olabiliyor.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Uydu üzerinden izleyenler için herhangi bir abonelik gerekmiyor. TRT 1’in güncel frekanslarının uydu alıcısına doğru şekilde eklenmesi, yayına erişmek için yeterli oluyor. İnternet üzerinden izleyen kullanıcılar ise tüm canlı yayına şifresiz olarak ulaşabiliyor.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN FENERBAHÇE SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Brann Fenerbahçe maçını spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. 29 Kasım 1981’de Ankara’da doğan Muratoğlu, spikerliği kariyerine 2005 yılında Eurosport’ta başladı. Yıllar içinde Fox Sports, Galatasaray TV, Digiturk ve Tivibuspor gibi farklı platformlarda görev aldı.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

2024 yılından itibaren TRT Spor bünyesinde çalışan Muratoğlu, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Premier League gibi organizasyonlarda spikerlik yaptı. Fenerbahçe’nin Brann ile oynayacağı bu mücadelede de maç anlatımını üstlenecek.

Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BRANN FENERBAHÇE MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için yayıncı platformlar ülkelere göre farklılık gösteriyor. Fransa’da Canal+ Live 9, Hollanda’da ise Ziggo Sport 6 maçı ekranlara getirecek. Bu kanallar üzerinden Brann Fenerbahçe maçı canlı şekilde takip edilebiliyor.

ETİKETLER
#Spor
#uefa avrupa ligi
#Fenerbahçe
#Brann
#Avrupa Ligi Canlı
#Futbol Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.