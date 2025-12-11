Brann Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann’a konuk olacak. Kritik mücadele bu akşam saat 23.00’te Brann Stadyumu’nda Fransız hakem Willy Delajod yönetiminde oynanacak.

BRANN FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 8 puanla 20. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki iki maçında Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olurken, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Takımda kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ile sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü, Brann deplasmanında forma giyemeyecek.

Brann ise sahasında Utrecht’i 1-0, Rangers’ı 3-0 mağlup ederek iç sahada güçlü bir görüntü çizdi. Deplasmanda ise Lille’e 2-1 yenilen Norveç ekibi, Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. Toplamda 5 maçta 6 gol atan Brann, kalesinde 3 gol gördü. Mücadele canlı yayın ile ekranlara geliyor.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Brann – Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Brann 11: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

BRANN FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Brann Fenerbahçe karşılaşması bazı ülkelerde şifresiz yayınlanacak. ABD’de Paramount+, Azerbaycan’da TV NET, Fransa’da Canal+ Live 9 ve Hollanda’da Ziggo Sport 6 karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Bununla birlikte Hırvatistan’da Arena Sport 10 HR ve Romanya’da Prima Sport 5 maçın yayıncıları arasında yer alıyor.

Brann Fenerbahçe maçını veren kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Azerbaycan: TV NET

TV NET Fransa: Canal+ Live 9

Canal+ Live 9 Hırvatistan: Arena Sport 10 HR

Arena Sport 10 HR Romanya: Prima Sport 5

Prima Sport 5 Hollanda: Ziggo Sport 6

BRANN - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Türkiye’de karşılaşmanın yayın hakları TRT’de bulunuyor. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak. Televizyon üzerinden izlemek isteyenler TRT 1’in SD ve HD yayınlarını Türksat uydusu, kablo platformları veya dijital yayın servisleri üzerinden takip edebilecek.

İnternet üzerinden Brann Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler ise TRT’nin resmi canlı yayın portalları olan trt1.com.tr veya tabii platformu aracılığıyla maçı takip edebiliyor. Bu iki platformda da yayın ücretsiz olarak sunuluyor ve mobil, tablet, bilgisayar ya da akıllı TV üzerinden erişebilecek.

BRANN FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Brann Fenerbahçe karşılaşması Türkiye’de TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. TRT 1’in hem SD hem de HD yayınları Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. TRT 1 HD, Digiturk’te 23. kanal, D-Smart’ta 26. kanal, Tivibu’da 22. kanal ve Kablo TV’de 22. kanalda yer alıyor.

Yayın akışı aynı zamanda tabii platformu üzerinden de erişilebilir durumda. Yayıncı kuruluş tarafından verilen bilgilere göre Brann Fenerbahçe maçının tamamı, sonrasında yapılacak röportajlar ve analizlerle birlikte kesintisiz şekilde TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

BRANN FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Taraftarlar, Brann Fenerbahçe maçını televizyon üzerinden TRT 1’in frekanslarını ayarlayarak izleyebilir. Türksat 4A için TRT 1’in SD frekansı 11958 V 27500 5/6, HD frekansı ise 11794 V 30000 3/4 olarak güncel durumda bulunuyor. Türksat 3A uydusunu kullanan cihazlar ise SD olarak 11096 H 30000 5/6 ve HD olarak 11054 V 30000 3/4 frekanslarından yayına ulaşabiliyor.

İnternet izleyicileri için ise TRT İzle uygulaması, trtizle.com ve tabii platformu üzerinden canlı yayın yapılacak. Bu platformlar hiçbir abonelik gerektirmeden ücretsiz şekilde erişim sağlıyor. Akıllı TV uygulamaları üzerinden de aynı yayınlar kullanılabiliyor.

TRT 1 BRANN FENERBAHÇE ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye’de TRT 1 bütün platformlarda şifresiz olarak yayın yapıyor. Ancak Avrupa’da bazı dönemlerde TRT 1 yayınları şifrelenebiliyor. Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde zaman zaman uluslararası yayın hakları nedeniyle kısıtlamalar olabiliyor.

Uydu üzerinden izleyenler için herhangi bir abonelik gerekmiyor. TRT 1’in güncel frekanslarının uydu alıcısına doğru şekilde eklenmesi, yayına erişmek için yeterli oluyor. İnternet üzerinden izleyen kullanıcılar ise tüm canlı yayına şifresiz olarak ulaşabiliyor.

BRANN FENERBAHÇE SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Brann Fenerbahçe maçını spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. 29 Kasım 1981’de Ankara’da doğan Muratoğlu, spor spikerliği kariyerine 2005 yılında Eurosport’ta başladı. Yıllar içinde Fox Sports, Galatasaray TV, Digiturk ve Tivibuspor gibi farklı platformlarda görev aldı.

2024 yılından itibaren TRT Spor bünyesinde çalışan Muratoğlu, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Premier League gibi organizasyonlarda spikerlik yaptı. Fenerbahçe’nin Brann ile oynayacağı bu mücadelede de maç anlatımını üstlenecek.

BRANN FENERBAHÇE MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için yayıncı platformlar ülkelere göre farklılık gösteriyor. Fransa’da Canal+ Live 9, Hollanda’da ise Ziggo Sport 6 maçı ekranlara getirecek. Bu kanallar üzerinden Brann Fenerbahçe maçı canlı şekilde takip edilebiliyor.