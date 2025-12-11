Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 13. Para Sohbetleri Programı'nda konuştu. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, 2027 yılında enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi.

Şimşek, gelecek sene için enflasyonda yaşanacak düşüşü vurgulayarak altını konut ve kira fiyatlarıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

Vatandaşın en çok sıkıntı yaşadığı konuyla ilgili umut vadeden sözler sarf eden Şimşek "Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek" dedi.

"ÖNCELİKLERİMİZ ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİRİLMESİ VE CARİ DENGE"

Şimşek'in programda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye'nin küresel yarıştan kopmaması için "yapısal dönüşüm" başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır. Biz programı 3 safhada düşündük. Birinci safha kontrol dönemiydi. İkinci safha, dengesizliklerin giderildiği safha. Üçüncü evre ise hedeflerin tutturulmasıdır.

"EN KRİTİK EVRE: ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

Ekonomik büyümede bir toparlanma var. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız.

"KİRA ARTIŞLARI NORMALLEŞECEK"

Gelecek sene için ilave şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını gerçekleştirilebiliyor olarak görüyoruz. Piyasa yüzde 20-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek."