Ekonomi
Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olan enflasyon hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027'yi işaret ederek "Tek haneye inecek." dedi. Şimşek ayrıca vatandaşın en çok sıkıntısını yaşadığı kira fiyatlarıyla ilgili de "Önümüzdeki dönemde artışlar normalleşecek." değerlendirmesi yaptı.

Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var
11.12.2025
11.12.2025
saat ikonu 21:58

, İstanbul'da 13. Para Sohbetleri Programı'nda konuştu. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, yılında enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi.

Şimşek, gelecek sene için enflasyonda yaşanacak düşüşü vurgulayarak altını ve fiyatlarıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var

Vatandaşın en çok sıkıntı yaşadığı konuyla ilgili umut vadeden sözler sarf eden Şimşek "Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek" dedi.

Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var

"ÖNCELİKLERİMİZ ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİRİLMESİ VE CARİ DENGE"

Şimşek'in programda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye'nin küresel yarıştan kopmaması için "yapısal dönüşüm" başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır. Biz programı 3 safhada düşündük. Birinci safha kontrol dönemiydi. İkinci safha, dengesizliklerin giderildiği safha. Üçüncü evre ise hedeflerin tutturulmasıdır.

Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var

"EN KRİTİK EVRE: ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

Ekonomik büyümede bir toparlanma var. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız.

Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğini açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili de bir mesajı var

"KİRA ARTIŞLARI NORMALLEŞECEK"

Gelecek sene için ilave şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını gerçekleştirilebiliyor olarak görüyoruz. Piyasa yüzde 20-23 arası bir bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek."

