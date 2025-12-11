Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
 Nalan Güler Güven

Bakımevine yerleştirilecekti! Zihinsel engelli vatandaş ölü bulundu! Baba ve oğlu yakalandı

Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, vücudundaki darp izleri dikkat çekti. 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan baba K.A. ve ağabey B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 21:31

Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Hıdır Aktaş isimli adam, dün sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Aile üyeleri ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Aktaş'ın öldüğü belirlendi.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aktaş'ın vücudunun farklı noktalarında darp izleri tespit edilmesinin ardından talihsiz adamın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı gözaltına aldı.

Bakımevine yerleştirilecekti! Zihinsel engelli vatandaş ölü bulundu! Baba ve oğlu yakalandı

BABA VE OĞLU KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yenge H.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba K.A., ağabeyi B.A. adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından '' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ve oğul mahkeme çıkışında cezaevine götürülürken gazetecilerin olayı neden gerçekleştirdikleri sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Bakımevine yerleştirilecekti! Zihinsel engelli vatandaş ölü bulundu! Baba ve oğlu yakalandı

ENGELLİ ADAM BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLECEKTİ!

Aile üyelerinin geçtiğimiz dönemlerde engelli adama uyguladıkları öne sürülürken, birkaç köy sakininin olayla ilgili ihbarda bulunduğu ve bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttukları öğrenildi. Ekiplerin ayrıca Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Ancak Aktaş'ın bakımevine yerleştirilemeden hayatını kaybettiği kaydedildi.

