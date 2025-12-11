TBMM'de stajyer öğrenciye taciz soruşturmasında şüpheli hakkında karar verildi

TBMM’de 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin, Meclis Lokantası'nda aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin tacizine uğradığını bildiren şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Gelişmeyi duyuran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında söz konusu soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G'nin bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

TBMM Meclis Lokantası'nda stajyer bir kız öğrencinin tacize uğradığı yönündeki iddialar üzerine TBMM Genel Sekreterliği yazılı bir açıklama yaparak Meclis'te 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliği’ne 19 Kasım 2025 tarihinde yazılan şikayet dilekçesi üzerine Genel Sekreterlik tarafından 20 Kasım 2025 soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.

12 Aralık 2025 tarihinde soruşturmanın tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek ilgililer hakkında iş akdi feshi, görevden çıkarma gibi cezaların uygulanacağı ve mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususların adli makamlarla paylaşılacağı aktarılmıştı.



