Samsunspor-AEK UEFA Konferans Ligi Canlı Maç Anlatımı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında evinde Yunanistan'ın güçlü takımlarından olan AEK ile karşı karşıya geliyor.

Avrupa Ligi'ndeki son maçında Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalan temsilcimiz, AEK'i devirerek 3 puanı almayı hedefliyor.

Saat 20. 45'te başlayacak müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Marius, Musaba

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic, Jovic