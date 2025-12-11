Samsunspor Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada? Puan durumu ve önceki maçları

Kategoriler
Samsunspor, Konferans Ligi 5. hafta maçında evinde AEK Atina'yı ağırlayacak.
Lig aşamasında oldukça önemli bir başarı yakalayan Samsunspor çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Samsunspor, Konferans Ligi'nde 10 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Samsunspor Konferans Ligi 2025-2026 lig etabında ilk maçını Legia Varşova deplasmanında oynadı ve sahadan 1-0'lık sonuçla üstün ayrıldı.
İkinci karşılaşmasında Dinamo Kiev’i ve üçüncü maçında Hamrun Spartans'ı 3-0'lık skorlarla geçen Karadeniz temsilcisi son maçında Breidablik deplasmanında 2-2 berabere kaldı.
Temsilcimiz 18 Aralık’ta ise Mainz deplasmanında sahne alacak.
1-Samsunspor 10
2-Strasbourg 10
3-Celje 9
4-Shakhtar Donetsk 9
5-Mainz 05 9
6-Rakow 8
7-AEK Larnaca 8
8-Drita 8
9-Jagiellonia 8
10-AEK Atina 7