10°
 Baran Aksoy

Sosyal medyada nefret kustu, silahını alıp katliam yaptı! Yeğenlerine ve eniştesine kurşun yağdırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, dehşet saçtı. Evde yeğenini vurduktan sonra emlak ofisine giden şüpheli, ofisteki yeğeni Deniz Ş.'ye de ateş açtıktan sonra kapıda oturan eniştesini de bacağından vurdu. Şahıs, daha sonra bir caminin avulusunda intihar girişiminde bulundu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

11.12.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:46

'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 58 yaşındaki İlhan S. (58) henüz bilinmeyen bir nedenle yeğeni M.Ş.’nin (36) oturduğu eve gitti. Evde yeğenini tabancayla vurduktan sonra, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan diğer yeğenine ait ofisine gitti.

Sosyal medyada nefret kustu, silahını alıp katliam yaptı! Yeğenlerine ve eniştesine kurşun yağdırdı

KAÇARKAN DE ENİŞTESİNİ BACAĞINDAN VURDU

Yanında getirdiği tabancayla ofiste bulunan yeğeni Deniz Ş.’ye (39) ateş eden İlhan S., olay yerinden ayrılırken kapıda duran eniştesi Ş.Ş.’yi (65) de bacağından vurdu.

Sosyal medyada nefret kustu, silahını alıp katliam yaptı! Yeğenlerine ve eniştesine kurşun yağdırdı

Yaklaşık 20 metre sonra bir caminin avlusuna giden İlhan S., bir bankta oturduktan sonra aynı silahla girişiminde bulundu. Göğsünden ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada nefret kustu, silahını alıp katliam yaptı! Yeğenlerine ve eniştesine kurşun yağdırdı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Emlak ofisinde vurulan Deniz Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cami ve emlak ofisini güvenlik şeridiyle çevirirken, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada nefret kustu, silahını alıp katliam yaptı! Yeğenlerine ve eniştesine kurşun yağdırdı

"HAKKINIZI HELAL EDİN, CEZAEVİ ÖLÜM OLURDU"

Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı, "İhanet, ahlaksızlık, hırsızlık ve namussuzlukları için, Narkoman sapık yaşamları için, yanlarında çalışan gencecik insanları kokaine alıştırıp kullandıkları için, aşağılık kişiliklerini gizleyerek hak yiyerek şeytani roller yaptıkları için, şeytani algılar yaptıkları için, hayatta hiçbir insanı ve manevi değere sahip olmadıkları için, insanlığa, akrabalığa, iyiliğe, yardım etmeye, güvenmeye olan inancımızı yok ettikleri için çoktan bedel ödemeleri gerekiyordu. Rabbim affetsin artık dayanmak mümkün olmadı. Kötülük ve kalleşlik yeryüzünden silinmeli ve ihanet asla cezasız kalmamalı. Tüm sevdiklerim dostlarım hakkınızı helal edin. Cezaevi ölüm olurdu" paylaşım dikkat çekti.

Sosyal medyada nefret kustu, silahını alıp katliam yaptı! Yeğenlerine ve eniştesine kurşun yağdırdı
ETİKETLER
#Emlak
#antalya
#cinayet
#intihar
#silah
#Alanya
#Ailevi Kavga
#Yaşam
