10°
Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Mehmet Ali Yıldırımtürk rakamı açıkladı

Aralık 11, 2025 17:10
1
altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon kanalında FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları hakkında yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunan Finans Analisti Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2026 yılı için de çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte detaylar...
 

2
fed faiz kararı

Yıldırımtürk, Amerikan hükümetinin 43 gün kapalı kalması nedeniyle ekonomik verilerin gecikmeli geldiğini hatırlatarak, faiz indirimlerinin de bu verilerin netleşmesi sonucunda şekilleneceğini vurguladı. Yıldırımtürk, "Ocak ayındaki toplantıda faiz indirimi konusunda bu verilerin görülmesi sırasında ancak karar verilebileceğini" söyleyerek, yalnız enflasyonun değil işsizliğin de Fed tarafından yakından izlendiğini belirtti.
 

3
Fed Başkanı

Fed Başkanı değişimini hatırlatan Yıldırımtürk Powell’un Mayıs ayında görevden ayrılacağını söyledi ve Trump’ın memnuniyetsizliği ile faiz politikasına ilişkin baskıyı da aktardı. Altına olan fiziki talebin seyrine ilişkin isebu süreçte altına olan fiziki talep artar mı, bir soluklanma olur mu? değerlendirmelerinin akıllara geldiğini vurguladı.
 

4
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları için yükselişin tek nedeninin faiz indirimleri olmadığını belirten Yıldırımtürk, jeopolitik gerilimlerin ve para birimlerine olan güven kaybının da etkili olduğunu söyledi.
 

5
altın fiyatları

Yıldırımtürk, "Para birimlerine olan güvenin zayıf olması nedeniyle merkez bankalarının altın alımlarını sürdürecek olması altını destekliyor" diyerek "4800–4200–4180 dolar destek seviyeleri. Bunun üzerinde 4250–4300 dolar ons seviyelerine yıl sonuna kadar gidebiliriz" dedi.
 

6
altın tahmini

2026 İÇİN KRİTİK ALTIN TAHMİNİ

Yıldırımtürk ayrıca, altın fiyatlarının yıl içinde 4380 dolar ile iki kez yeni zirve test ettiğini hatırlatarak, 2026’da yükselişin devam edeceğini ifade etti.
 

7
altın fiyatları

Uzman isim altın için "Benim beklentim altının onsunun 5.000 dolar seviyesine çıkması. 2025’te olduğu gibi 2026’da da altının önü açık" dedi.
 

8
Uluslararası Ödeme Bankası

ULUSLARARASI ÖDEME BANKASI’NIN “SPEKÜLATİF” UYARISI

Uluslararası Ödeme Bankası’nın altına yönelik "spekülatif ve sert düzeltme olabilir" açıklamasına da cevap veren Yıldırımtürk, bu görüşe katılmadığını söyledi. "Altının neden yükseldiği çok açık. Para birimlerine olan güven azalıyor. Merkez bankaları ABD tahvillerini satıp altın alıyor. Bunun spekülatif olduğunu düşünmüyorum" diyerek görüşünü bildirdi.
 

9
gümüş

GÜMÜŞ YATIRIMCISI 64 DOLARA HAZIR OLSUN

Gümüş tarafında da hareketlilik olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, endüstriyel talep nedeniyle 64 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.
 

10
SERTİFİKA ALTIN

SERTİFİKA ALTIN YÜKSELİYOR

Gümüş piyasasının sağlıklı işlememesi nedeniyle dalgalı seyre dikkat çeken Yıldırımtürk, altının ise hem fonlar hem fiziki tarafta güçlü olduğuna vurgu yaptı.
Darphane’nin ürettiği altın sertifikasına da ilginin sürdüğünü söyledi.
 

11
altın

VATANDAŞ ALTINA YÖNELİYOR

TCMB’nin faiz indirimi sonrası altına olan talebin artabileceğini belirten uzman, "Vatandaş parasını korumak için şimdilik altın gibi görünüyor. Mevduat faizlerinde düşüş beklentisi de etkili" dedi.
 

12
altın

Kur korumalı mevduattan çıkan paranın da altına yöneldiğini hatırlatan Yıldırımtürk, dövizle ilgili beklentisi konusunda ise "Döviz fiyatlarına çok fazla beklentim yok. Şu anda 42,5–43 liraya yaklaşmış bir dolar fiyatı var. Muhtemelen sene sonunu 43,5’tan kapatırız" dedi.
 

13
altın tahmini

KRİTİK 2026 TAHMİNİ

2026’da enflasyon oranı kadar bir artış yaşanması durumunda, bunun altın fiyatına çarpan etkisi yapacağını belirten Yıldırımtürk, "Bu durum altın fiyatlarını 9.000–10.000 dolar seviyesine kadar taşıyabilir" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.

