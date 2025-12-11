Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Mehmet Ali Yıldırımtürk rakamı açıkladı

Fed Başkanı değişimini hatırlatan Yıldırımtürk Powell’un Mayıs ayında görevden ayrılacağını söyledi ve Trump’ın memnuniyetsizliği ile faiz politikasına ilişkin baskıyı da aktardı. Altına olan fiziki talebin seyrine ilişkin isebu süreçte altına olan fiziki talep artar mı, bir soluklanma olur mu? değerlendirmelerinin akıllara geldiğini vurguladı.

