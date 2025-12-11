Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçlarının saati ve kanalı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

AFC Şampiyonlar Ligi

Gamba Osaka - Ratchaburi | 13:00 | Smart Spor HD

Nam Dinh - Eastern AA | 13:00 | Smart Spor 2

Beijing Guoan - Macarthur Bulls | 15:15 | Smart Spor 2

Pathum United - Tampines | 15:15 | Smart Spor HD

UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Zagreb - Real Betis | 20:45 | tabii Spor 2

Ferencvaros - Glasgow Rangers | 20:45 | Yayın Yok

Ludogorets - PAOK | 20:45 | Yayın Yok

Midtjylland - Genk | 20:45 | tabii Spor 3

Nice - Braga | 20:45 | Yayın Yok

Sturm Graz - Kızılyıldız | 20:45 | Yayın Yok

Stuttgart - Maccabi Tel Aviv | 20:45 | Yayın Yok

Utrecht - Nottingham Forest | 20:45 | tabii Spor 1

Young Boys - Lille | 20:45 | tabii Spor

Basel - Aston Villa | 23:00 | tabii Spor 1

Brann - Fenerbahçe | 23:00 | TRT 1

Celta Vigo - Bologna | 23:00 | tabii Spor 3

Celtic - Roma | 23:00 | tabii Spor

Porto - Malmö | 23:00 | Yayın Yok

FCSB - Feyenoord | 23:00 | tabii Spor 2

Freiburg - Salzburg | 23:00 | Yayın Yok

Lyon - G.A. Eagles | 23:00 | Yayın Yok

Panathinaikos - Viktoria Plzen | 23:00 | Yayın Yok

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 11 ARALIK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Breidablik - Shamrock Rovers | 20:45 | Yayın Yok

FC Drita - AZ Alkmaar | 20:45 | Yayın Yok

Fiorentina - Dinamo Kiev | 20:45 | tabii Spor 4

Hacken - AEK Larnaca | 20:45 | Yayın Yok

Jagiellonia - Rayo Vallecano | 20:45 | Yayın Yok

Noah - Legia Varşova | 20:45 | Yayın Yok

Samsunspor - AEK | 20:45 | TRT 1



Shkendija - Slovan Bratislava | 20:45 | Yayın Yok

Uni. Craiova - Sparta Prag | 20:45 | Yayın Yok

Aberdeen - Strasbourg | 23:00 | Yayın Yok

Hamrun - Shakhtar Donetsk | 23:00 | tabii Spor 4

KuPS - FC Lausanne | 23:00 | Yayın Yok

Lech Poznan - Mainz | 23:00 | Yayın Yok

Lincoln City - Sigma Olomouc | 23:00 | Yayın Yok

Rakow Czestochowa - Zrinjski | 23:00 | Yayın Yok

Rijeka - NK Celje | 23:00 | Yayın Yok

Shelbourne - Crystal Palace | 23:00 | Yayın Yok

Rapid Wien - Omonia | 23:00 | Yayın Yok