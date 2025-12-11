Menü Kapat
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Avrupa Ligi ve Kofnerans Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının karşılaşmalarının yayınlandığı kanal ve saati de duyuruldu. Süper Lig'de devam eden yarışın dışında tüm liglerde takımlar şampiyonluk için mücadele ediyor.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları
11.12.2025
11.12.2025
saat ikonu 16:58

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış devam ederken bu akşamın da belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçlarının saati ve kanalı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

AFC Şampiyonlar Ligi

Gamba Osaka - Ratchaburi | 13:00 | Smart HD
Nam Dinh - Eastern AA | 13:00 | Smart Spor 2
Beijing Guoan - Macarthur Bulls | 15:15 | Smart Spor 2
Pathum United - Tampines | 15:15 | Smart Spor HD

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları

Dinamo Zagreb - Real Betis | 20:45 | tabii Spor 2
Ferencvaros - Glasgow Rangers | 20:45 | Yayın Yok
Ludogorets - PAOK | 20:45 | Yayın Yok
Midtjylland - Genk | 20:45 | tabii Spor 3
Nice - Braga | 20:45 | Yayın Yok
Sturm Graz - Kızılyıldız | 20:45 | Yayın Yok
Stuttgart - Maccabi Tel Aviv | 20:45 | Yayın Yok
Utrecht - Nottingham Forest | 20:45 | tabii Spor 1
Young Boys - Lille | 20:45 | tabii Spor
Basel - Aston Villa | 23:00 | tabii Spor 1
Brann - Fenerbahçe | 23:00 | TRT 1
Celta Vigo - Bologna | 23:00 | tabii Spor 3
Celtic - Roma | 23:00 | tabii Spor
Porto - Malmö | 23:00 | Yayın Yok
FCSB - Feyenoord | 23:00 | tabii Spor 2
Freiburg - Salzburg | 23:00 | Yayın Yok
Lyon - G.A. Eagles | 23:00 | Yayın Yok
Panathinaikos - Viktoria Plzen | 23:00 | Yayın Yok

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 11 ARALIK?

Breidablik - Shamrock Rovers | 20:45 | Yayın Yok
FC Drita - AZ Alkmaar | 20:45 | Yayın Yok
Fiorentina - Dinamo Kiev | 20:45 | tabii Spor 4
Hacken - AEK Larnaca | 20:45 | Yayın Yok
Jagiellonia - Rayo Vallecano | 20:45 | Yayın Yok
Noah - Legia Varşova | 20:45 | Yayın Yok
Samsunspor - AEK | 20:45 | TRT 1

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları


Shkendija - Slovan Bratislava | 20:45 | Yayın Yok
Uni. Craiova - Sparta Prag | 20:45 | Yayın Yok
Aberdeen - Strasbourg | 23:00 | Yayın Yok
Hamrun - Shakhtar Donetsk | 23:00 | tabii Spor 4
KuPS - FC Lausanne | 23:00 | Yayın Yok
Lech Poznan - Mainz | 23:00 | Yayın Yok
Lincoln City - Sigma Olomouc | 23:00 | Yayın Yok
Rakow Czestochowa - Zrinjski | 23:00 | Yayın Yok
Rijeka - NK Celje | 23:00 | Yayın Yok
Shelbourne - Crystal Palace | 23:00 | Yayın Yok
Rapid Wien - Omonia | 23:00 | Yayın Yok

