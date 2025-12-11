Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe bu akşamın karşılaşmaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçlarının saati ve kanalı da netleşti.
AFC Şampiyonlar Ligi
Gamba Osaka - Ratchaburi | 13:00 | Smart Spor HD
Nam Dinh - Eastern AA | 13:00 | Smart Spor 2
Beijing Guoan - Macarthur Bulls | 15:15 | Smart Spor 2
Pathum United - Tampines | 15:15 | Smart Spor HD
Dinamo Zagreb - Real Betis | 20:45 | tabii Spor 2
Ferencvaros - Glasgow Rangers | 20:45 | Yayın Yok
Ludogorets - PAOK | 20:45 | Yayın Yok
Midtjylland - Genk | 20:45 | tabii Spor 3
Nice - Braga | 20:45 | Yayın Yok
Sturm Graz - Kızılyıldız | 20:45 | Yayın Yok
Stuttgart - Maccabi Tel Aviv | 20:45 | Yayın Yok
Utrecht - Nottingham Forest | 20:45 | tabii Spor 1
Young Boys - Lille | 20:45 | tabii Spor
Basel - Aston Villa | 23:00 | tabii Spor 1
Brann - Fenerbahçe | 23:00 | TRT 1
Celta Vigo - Bologna | 23:00 | tabii Spor 3
Celtic - Roma | 23:00 | tabii Spor
Porto - Malmö | 23:00 | Yayın Yok
FCSB - Feyenoord | 23:00 | tabii Spor 2
Freiburg - Salzburg | 23:00 | Yayın Yok
Lyon - G.A. Eagles | 23:00 | Yayın Yok
Panathinaikos - Viktoria Plzen | 23:00 | Yayın Yok
Breidablik - Shamrock Rovers | 20:45 | Yayın Yok
FC Drita - AZ Alkmaar | 20:45 | Yayın Yok
Fiorentina - Dinamo Kiev | 20:45 | tabii Spor 4
Hacken - AEK Larnaca | 20:45 | Yayın Yok
Jagiellonia - Rayo Vallecano | 20:45 | Yayın Yok
Noah - Legia Varşova | 20:45 | Yayın Yok
Samsunspor - AEK | 20:45 | TRT 1
Shkendija - Slovan Bratislava | 20:45 | Yayın Yok
Uni. Craiova - Sparta Prag | 20:45 | Yayın Yok
Aberdeen - Strasbourg | 23:00 | Yayın Yok
Hamrun - Shakhtar Donetsk | 23:00 | tabii Spor 4
KuPS - FC Lausanne | 23:00 | Yayın Yok
Lech Poznan - Mainz | 23:00 | Yayın Yok
Lincoln City - Sigma Olomouc | 23:00 | Yayın Yok
Rakow Czestochowa - Zrinjski | 23:00 | Yayın Yok
Rijeka - NK Celje | 23:00 | Yayın Yok
Shelbourne - Crystal Palace | 23:00 | Yayın Yok
Rapid Wien - Omonia | 23:00 | Yayın Yok