Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı

Asgari ücret zammında tüm Türkiye'nin bekleyişi devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2026 SON DAKİKA?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç yarın itibarıyla başlıyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammında ilk görüşme yarın 14.00'te başlarken yaklaşık 3-4 toplantı sonrasında 2026 yılında asgari ücrete uygulanacak olan zam belli olacak.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı henüz belli olmazken, görüşmeler sonucunda net rakam ortaya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

%25 zam uygulanırsa net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

%27 zam öngörüsünde net asgari ücretin 28.072 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

%29 artış senaryosunda net asgari ücretin 28.515 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

%31 zam yapılması durumunda net ücretin 28.957 TL’ye çıkacağı öngörülüyor.

%32 artış halinde net asgari ücretin 29.178 TL’ye yükselmesi bekleniyor.



%33 zam uygulanırsa net asgari ücretin 29.399 TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

