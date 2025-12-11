Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI! Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammında ilk görüşme yarın yapılacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 2026 asgari ücret zammının oranına dair ilk görüşme yarın gerçekleşirken, birkaç toplantı sonucunda net tutar belli olacak. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 16:40

zammında tüm Türkiye'nin bekleyişi devam ediyor. , 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2026 SON DAKİKA?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç yarın itibarıyla başlıyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammında ilk görüşme yarın 14.00'te başlarken yaklaşık 3-4 toplantı sonrasında 2026 yılında asgari ücrete uygulanacak olan zam belli olacak.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu () 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmazken, görüşmeler sonucunda net rakam ortaya çıkacak.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

%25 zam uygulanırsa net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

%27 zam öngörüsünde net asgari ücretin 28.072 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

%29 artış senaryosunda net asgari ücretin 28.515 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı

%31 zam yapılması durumunda net ücretin 28.957 TL’ye çıkacağı öngörülüyor.

%32 artış halinde net asgari ücretin 29.178 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

%33 zam uygulanırsa net asgari ücretin 29.399 TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1999063308754673889

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! 2026 asgari ücret zam oranı ve beklentisi
ETİKETLER
#asgari ücret
#türk-iş
#tisk
#zammı
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.