Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu'nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ dizisinde kriz bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliği yaşanırken, Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki iddialar ise gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan İmirzalıoğlu'nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 16:37

ve ’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ dizisinin yayın tarihi ertelenirken, ve ayrılığı da dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu’nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'LU A.B.İ. DİZİSİNDE KRİZ BİTMİYOR

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi hakkında konuşan Mehmet Üstündağ konuşmasında "Taylan Biraderler yönetmen deneme çekimleri oluyor. Ancak Kenan beğenmiyor, homurdanmalar başlıyor. Mobing tarzı konuşmalar yapılıyor. Kenan istedi, yönetmen değişti. En yakın arkadaşı Cem Karcı'yı dahil ediyor." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YÖNETMENİN DEĞİŞMESİNE SEBEP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım'da Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre A.B.İ dizisinde yapılan çekimleri beğenmeyen Kenan İmirzalıoğlu yönetmenin değişmesine sebep oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi

Bilal Özcan'ın iddiasına göre; ilk çekimlerden memnun olmayan, Kenan İmirzalıoğlu’nun 10 yıl önce ‘Karadayı’ dizisinde çalıştığı ekibini ‘abi’ dizisine toplamaya başladığı söyleniyor. Ayrıca, dizinin yapımcısının, oyuncuların menajerlerini toplantıya çağırdığı konuşuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın Edis'i eleştirirken Mert Yazıcıoğlu da nasibini aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gözaltı sayısı 5'e çıktı
ETİKETLER
#afra saraçoğlu
#kenan imirzalıoğlu
#dizi
#yönetmen
#senarist
#Seti
#A.b.İ
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.