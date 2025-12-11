Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünde yer aldığı A.B.İ dizisinin yayın tarihi ertelenirken, senarist ve yönetmen ayrılığı da dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu’nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddia edildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'LU A.B.İ. DİZİSİNDE KRİZ BİTMİYOR

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi hakkında konuşan Mehmet Üstündağ konuşmasında "Taylan Biraderler yönetmen deneme çekimleri oluyor. Ancak Kenan beğenmiyor, homurdanmalar başlıyor. Mobing tarzı konuşmalar yapılıyor. Kenan istedi, yönetmen değişti. En yakın arkadaşı Cem Karcı'yı dahil ediyor." dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YÖNETMENİN DEĞİŞMESİNE SEBEP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım'da Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre A.B.İ dizisinde yapılan çekimleri beğenmeyen Kenan İmirzalıoğlu yönetmenin değişmesine sebep oldu.

Bilal Özcan'ın iddiasına göre; ilk çekimlerden memnun olmayan, Kenan İmirzalıoğlu’nun 10 yıl önce ‘Karadayı’ dizisinde çalıştığı ekibini ‘abi’ dizisine toplamaya başladığı söyleniyor. Ayrıca, dizinin yapımcısının, oyuncuların menajerlerini toplantıya çağırdığı konuşuluyor.