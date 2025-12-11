Menü Kapat
Magazin
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gözaltı sayısı 5'e çıktı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 'Kasten öldürme' şüphesiyle gözaltına alınan Sultan Nur Ulu'nun babası da gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. Olayla ilgili sayısı 5'e yükseldi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Güllü'nün ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmaya hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gözaltı sayısı 5'e çıktı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ve araç sürücüsünün Yalova İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, yeni bir gözaltı daha yaşandı. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gözaltı sayısı 5'e çıktı
Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin
Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay
