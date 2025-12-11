YDUS 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM YDUS 2. dönem sınav giriş belgesi açıklandı

YDUS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM’den yapılan açıklamada YDUS 2. dönem sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Sınav giriş belgeleri ais.osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. Adaylar, sınav giriş belgesi üzerinde sınava katılacakları okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilere ulaşabilecek. Sınava katılacak adayların uyması gereken kurallarda sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak. YDUS 2. dönem sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı da yer alacak.

YDUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 21 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-YDUS 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.” ifadeleri yer aldı.

SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

YDUS 2. dönem sınavına katılacak adaylar, sınav günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. YDUS 2. dönem sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.