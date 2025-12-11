Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kararları hayatlarını değiştirdi! Her şey güzel olsa da işe gitmek için 4 bin kilometre yol yapıyor

Polonyalı bir çift radikal bir karar alarak tatil için sürekli gittikleri Fas'ın Marakeş şehrine taşındı. Burada butik bir otel açan çiftten doktor olan Piotr, kariyerini ülkesinde sürdürmeye devam ediyor. Birkaç haftada bir ülkesine dönen Piotr, tek yön yaklaşık 4.000 kilometrelik yol katediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kararları hayatlarını değiştirdi! Her şey güzel olsa da işe gitmek için 4 bin kilometre yol yapıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 14:14

asıllı Piotr ve Agnieszka Sutkowski çifti, yıllarca tatil durağı olarak gördükleri 'ın şehrine taşındı. Çift, burada "Dar Ines" adını verdikleri butik bir otel açtı.

Agnieszka, "İnsanlar çok sıcak, yardımsever ve hayata bizden çok daha farklı bakıyorlar. Para hırsı yok, kıskançlık yok, sahip olduklarıyla mutlu yaşıyorlar" diyerek ülkeye olan hayranlığını ifade ediyor.

ÖZELLİKLE POLONYALILARA HİZMET VERİYORLAR

What's The Jam'in haberine göre, çiftin işlettiği butik otel, özellikle Polonyalı turistlere hizmet veriyor. Havaalanından transfer sağlıyor, geziler düzenliyor ve konukların bölgeyi keşfetmesi için rehberlik sunuyorlar.

4 BİN KİLOMETRELİK MESAİ

Çift adına her şey güzel görünse de doktor olan Piotr, kariyerini ülkesinde sürdürmeye devam ediyor. Polonya'da doktoru olarak çalışan Piotr, her birkaç haftada bir ülkesine dönüyor. Her dönüşünde tek yön yaklaşık 4.000 kilometrelik yol katediyor ve ekibiyle nöbetlere katılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yağmur altında işe gitmek için beklediler! Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Baba işe gitti, evden çığlık sesleri yükseldi! Anne ve oğlu kanlar içinde bulundu: Yürek yakan detay
ETİKETLER
#turizm
#polonya
#fas
#acil servis
#marakeş
#Boutique Hotel
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.