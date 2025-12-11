Kararları hayatlarını değiştirdi! Her şey güzel olsa da işe gitmek için 4 bin kilometre yol yapıyor

Polonya asıllı Piotr ve Agnieszka Sutkowski çifti, yıllarca tatil durağı olarak gördükleri Fas'ın Marakeş şehrine taşındı. Çift, burada "Dar Ines" adını verdikleri butik bir otel açtı.

Agnieszka, "İnsanlar çok sıcak, yardımsever ve hayata bizden çok daha farklı bakıyorlar. Para hırsı yok, kıskançlık yok, sahip olduklarıyla mutlu yaşıyorlar" diyerek ülkeye olan hayranlığını ifade ediyor.

ÖZELLİKLE POLONYALILARA HİZMET VERİYORLAR

What's The Jam'in haberine göre, çiftin işlettiği butik otel, özellikle Polonyalı turistlere hizmet veriyor. Havaalanından transfer sağlıyor, geziler düzenliyor ve konukların bölgeyi keşfetmesi için rehberlik sunuyorlar.

4 BİN KİLOMETRELİK MESAİ

Çift adına her şey güzel görünse de doktor olan Piotr, kariyerini ülkesinde sürdürmeye devam ediyor. Polonya'da acil servis doktoru olarak çalışan Piotr, her birkaç haftada bir ülkesine dönüyor. Her dönüşünde tek yön yaklaşık 4.000 kilometrelik yol katediyor ve ekibiyle nöbetlere katılıyor.