Baba işe gitti, evden çığlık sesleri yükseldi! Anne ve oğlu kanlar içinde bulundu: Yürek yakan detay

Mersin'de evden çığlık sesleri duyan komşular durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler anne ve 4 yaşındaki oğlunu kanlar içinde buldu. Genç kadının kesici aletle oğluna zarar verdikten sonra intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Öte yandan ailenin 13 yaşındaki kızlarının yıllar önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesinde yaşanan olay kan dondurdu. Babanın işe gitmesinden bir süre sonra evden çığlık sesleri duyuldu. Evde bulunan anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin sesleri kesilmeyince komşular durumu ekiplere bildirdi. Ekipler eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kanlar içinde bulunan anne ve oğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

13 YAŞINDAKİ KIZI TUVALETTE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan aile ilgili acı bir detay daha ortaya çıktı. Ailenin 13 yaşındaki kızlarının 2,5 yıl önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

O acı olay ise 30 Aralık 2022 tarihinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana gelmişti. 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y. kız öğrencilerden H.D. tarafından bıçaklanıp darp edilerek öldürülmüştü.

ANNENİN DURUMU AĞIR

İlk bilgilere göre, kızının vefatından sonra kendisini toparlayamadığı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan çocuğun durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.