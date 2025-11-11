Yağmur altında işe gitmek için beklediler! Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüslerde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle seferler durduruldu. Binlerce vatandaş yağmur altında işe gidebilmek için bekleyişe geçti. Metrobüs güzergahlarındaki aksaklık nedeniyle ortaya çıkan yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Altunizade istasyonunda oluşan yoğunluk, araç içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.