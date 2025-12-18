Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercih işlemlerinin başladığı açıklandı. 25 Aralık 2025 tarihine kadar adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih işlemlerini yapacak olan adaylar tarafından nitelik kodlarının anlamı ise araştırılmaya başlandı. Adaylar KPSS 6262, 3004, 6551, 7257, 3222, 3188, 7302, 6514, 7304 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir sorularının cevapları araştırılıyor.

KPSS 6262, 3004, 6551, 7257 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

ÖSYM tarafından KPSS nitelik kodlarının anlamları paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre KPSS 6262, 3004, 6551, 7257 nitelik kodlarının anlamı şöyle:

6262 nitelik kodu meteoroloji mühendisliği lisans programından mezun olma anlamına geliyor.

Ortaöğretim kodları arasında yer alan 3004 nitelik kodu sosyal güvenlik ön lisans programından mezun olanların başvurabileceği anlamına gelmektedir.

6551 nitelik kodu adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uyarınca alınmış "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına" sahip olmasını ifade eder.

7257 nitelik kodu adayların seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmaları anlamına gelmektedir.

KPSS 3222, 3188, 7302, 6514, 7304 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

3222 nitelik kodu ortaöğretim kodları arasında yer almaktadır. Bu kod aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgilidir.

3188 nitelik kodu otobüs kullanabilme ehliyetine sahip olma anlamına geliyor.

7302 nitelik kodu şoför kadroları için aranan özel ehliyet ve deneyim şartlarını belirtir. Genellikle belirli bir sürücü belgesi sınıfına sahip olma veya ek yeterlilikleri kapsar.

6514 nitelik kodu D sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı şart koşmaktadır.

7304 nitelik kodu ise kadrolar için aranan boy ve kilo şartları gibi şartları ve sağlık koşullarını ifade eder.