Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı

Süper Lig'den de birçok oyuncunun katılacağı Afrika Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak edilirken futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek istiyor.
Afrika Kupası maçlarının net bir yayıncısı henüz duyurulmazken bazı müsabakaların beIN Sports veya Exxen ekranlarında yayınlanması tahmin ediliyor. Nijerya- Mısır hazırlık maçı ise TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
21 Aralık
19:00 Fas – Komorlar
Açılış seremonisi
22 Aralık
14:30 Mali – Zambiya
17:00 Mısır – Zimbabve
19:30 Güney Afrika – Angola
23 Aralık
12:00 Nijerya – Tanzanya
14:30 Tunus – Uganda
17:00 Senegal – Botsvana
19:30 DR Kongo – Benin
24 Aralık
12:00 Cezayir – Sudan
14:30 Burkina Faso – Ekvator Ginesi
17:00 Fildişi Sahili – Mozambik
19:30 Kamerun – Gabon
26 Aralık
12:00 Fas – Mali
14:30 Zambiya – Komorlar
17:00 Mısır – Güney Afrika
19:30 Angola – Zimbabve
27 Aralık
12:00 Nijerya – Tunus
14:30 Uganda – Tanzanya
17:00 Senegal – DR Kongo
19:30 Benin – Botsvana
28 Aralık
12:00 Cezayir – Burkina Faso
14:30 Ekvator Ginesi – Sudan
17:00 Fildişi Sahili – Kamerun
19:30 Gabon – Mozambik
29 Aralık
17:30 Komorlar – Mali
17:30 Zambiya – Fas
19:30 Angola – Mısır
19:30 Zimbabve – Güney Afrika
30 Aralık
17:00 Uganda – Nijerya
17:00 Tanzanya – Tunus
19:30 Benin – Senegal
19:30 Botsvana – DR Kongo
31 Aralık
17:00 Ekvator Ginesi – Cezayir
17:00 Sudan – Burkina Faso
19:30 Gabon – Fildişi Sahili
19:30 Mozambik – Kamerun