Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı

Süper Lig'den de birçok oyuncunun katılacağı Afrika Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak edilirken futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek istiyor.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Kupası maçlarının net bir yayıncısı henüz duyurulmazken bazı müsabakaların beIN Sports veya Exxen ekranlarında yayınlanması tahmin ediliyor. Nijerya- Mısır hazırlık maçı ise TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

AFRİKA KUPASI MAÇ PROGRAMI

21 Aralık

19:00 Fas – Komorlar

Açılış seremonisi

22 Aralık

14:30 Mali – Zambiya

17:00 Mısır – Zimbabve

19:30 Güney Afrika – Angola

23 Aralık

12:00 Nijerya – Tanzanya

14:30 Tunus – Uganda

17:00 Senegal – Botsvana

19:30 DR Kongo – Benin

24 Aralık

12:00 Cezayir – Sudan

14:30 Burkina Faso – Ekvator Ginesi

17:00 Fildişi Sahili – Mozambik

19:30 Kamerun – Gabon

26 Aralık

12:00 Fas – Mali

14:30 Zambiya – Komorlar

17:00 Mısır – Güney Afrika

19:30 Angola – Zimbabve

27 Aralık

12:00 Nijerya – Tunus

14:30 Uganda – Tanzanya

17:00 Senegal – DR Kongo

19:30 Benin – Botsvana

28 Aralık

12:00 Cezayir – Burkina Faso

14:30 Ekvator Ginesi – Sudan

17:00 Fildişi Sahili – Kamerun

19:30 Gabon – Mozambik

29 Aralık

17:30 Komorlar – Mali

17:30 Zambiya – Fas

19:30 Angola – Mısır

19:30 Zimbabve – Güney Afrika

30 Aralık

17:00 Uganda – Nijerya

17:00 Tanzanya – Tunus

19:30 Benin – Senegal

19:30 Botsvana – DR Kongo

31 Aralık

17:00 Ekvator Ginesi – Cezayir

17:00 Sudan – Burkina Faso

19:30 Gabon – Fildişi Sahili

19:30 Mozambik – Kamerun