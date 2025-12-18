Menü Kapat
Aktüel
Editor
 Sumru Tarhan

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Afrika Kupası'nda yarış devam ederken Afrika Kupası maç programı da araştırılıyor. Nefes kesen müsabakalar canlı olarak yayınlanacak.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı
Haber Merkezi
18.12.2025
18.12.2025
Süper Lig'den de birçok oyuncunun katılacağı maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak edilirken futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek istiyor.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Kupası maçlarının net bir yayıncısı henüz duyurulmazken bazı müsabakaların veya ekranlarında yayınlanması tahmin ediliyor. Nijerya- Mısır hazırlık maçı ise ekranlarında yayınlanacak.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı

AFRİKA KUPASI MAÇ PROGRAMI

21 Aralık
19:00 Fas – Komorlar
Açılış seremonisi

22 Aralık
14:30 Mali – Zambiya
17:00 Mısır – Zimbabve
19:30 Güney Afrika – Angola

23 Aralık
12:00 Nijerya – Tanzanya
14:30 Tunus – Uganda
17:00 Senegal – Botsvana
19:30 DR Kongo – Benin

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı

24 Aralık
12:00 Cezayir – Sudan
14:30 Burkina Faso – Ekvator Ginesi
17:00 Fildişi Sahili – Mozambik
19:30 Kamerun – Gabon

26 Aralık
12:00 Fas – Mali
14:30 Zambiya – Komorlar
17:00 Mısır – Güney Afrika
19:30 Angola – Zimbabve

27 Aralık
12:00 Nijerya – Tunus
14:30 Uganda – Tanzanya
17:00 Senegal – DR Kongo
19:30 Benin – Botsvana

28 Aralık
12:00 Cezayir – Burkina Faso
14:30 Ekvator Ginesi – Sudan
17:00 Fildişi Sahili – Kamerun
19:30 Gabon – Mozambik

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Afrika Kupası maç programı

29 Aralık
17:30 Komorlar – Mali
17:30 Zambiya – Fas
19:30 Angola – Mısır
19:30 Zimbabve – Güney Afrika

30 Aralık
17:00 Uganda – Nijerya
17:00 Tanzanya – Tunus
19:30 Benin – Senegal
19:30 Botsvana – DR Kongo

31 Aralık
17:00 Ekvator Ginesi – Cezayir
17:00 Sudan – Burkina Faso
19:30 Gabon – Fildişi Sahili
19:30 Mozambik – Kamerun

