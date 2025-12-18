Giden bin pişman dönüyor! İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri

Turistlerin gittiklerinde ''Burada yapacak bir şey bulamadık'' dedikleri yerler, 'Dünyanın en sıkıcı şehirleri' olarak listelendi. Dünya Gezi Rehberi'nin listesine göre ilk 10'da Türkiye'den herhangi bir şehir bulunmuyor. Listenin ilk sırasında ise bir ABD şehri yer alıyor.