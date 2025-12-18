Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Giden bin pişman dönüyor! İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri

Aralık 18, 2025 13:12
1
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

Turistlerin gittiklerinde ''Burada yapacak bir şey bulamadık'' dedikleri yerler, 'Dünyanın en sıkıcı şehirleri' olarak listelendi. Dünya Gezi Rehberi'nin listesine göre ilk 10'da Türkiye'den herhangi bir şehir bulunmuyor. Listenin ilk sırasında ise bir ABD şehri yer alıyor.  

2
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

Dünya Gezi Rehberi, dünyanın en sıkıcı şehirlerini sıraladı. Canlı kültürler ve heyecan verici yerlerle dolu bir dünyanın bir başka yüzünü gözler önüne seren liste için seyahat acentesine yapılanlar yorumlar, turist ya da gezginlerin değerlendirmeleri ele alındı.

 

3
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

Listede Türkiye'den herhangi bir şehir yer almazken ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Lubbock şehri ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en sıkıcı 10 şehri:

 

4
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

10. OTTAWA – KANADA

Kanada'nın başkenti Ottawa, siyasi yapısı nedeniyle cazibeden yoksun bir şehir olarak tanımlanıyor. Kanada'nın Montreal, Toronto, Whistler ve Vancouver Kanada'nın en gözde yerleri arasında yer alırken, Ottawa biraz sönük kalıyor.

 

5
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

9. MESA – ARİZONA, ABD

Arizona'daki Mesa şehri, sıcak çöl iklimi nedeniyle hayatın daha yavaş aktığı yerlerden biri. Bu durum, bu şehri listenin 9. sırasına yerleştiriyor.

 

6
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

8. SANTIAGO – ŞİLİ

Diğer Güney Amerika metropollerinde bulunan canlı ve hareketli atmosferden yoksun Santiago şehri temposu düşük olarak nitelendiriliyor.

 

7
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

7. BIRMINGHAM – İNGİLTERE

Canlı bir kültürel ortamı içinde barındırmayan Birmingham, diğer İngiltere şehirleriyle kıyaslandığında sıkıcı bulunuyor.

 

8
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

6. HELSİNKİ – FİNLANDİYA

Sakinlik ve huzur arayanların şehri Helsinki, eğlence arayanların uzak duracağı bir durak olarak kayda geçti.

 

9
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

5. HATFIELD – İNGİLTERE

İngiltere'nin küçük kasabası Hatfield, sakin yaşamıyla öne çıkıyor. Dolayısıyla canlılıktan ve kalabalıktan bir hayli uzak.

 

10
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

4. PİSA – İTALYA

İkonik eğik kule Pisa'yı gördükten sonra şehirde yapacak başka bir şey bulamayan turistler burayı listenin 4. sırasında tuttu.

 

11
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

3. BRATİSLAVA – SLOVAKYA

Slovakya'nın başkenti Bratislava, küçük bir kasaba havası estiriyor ve tarihi dokusuyla ön plana çıkıyor.

 

12
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

2. ST. PETERSBURG – FLORİDA, ABD

Buranın 'emekliler şehri' olarak anılması bile yetiyor.

 

13
Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri

1. LUBBOCK – TEKSAS, ABD

Dünyanın en sıkıcı şehri olarak ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Lubbock şehri zirvede yer alıyor. Şehir, 'sıradan ve heyecansız' olarak tanımlanıyor. 

