Giden bin pişman dönüyor! İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri

Turistlerin gittiklerinde ''Burada yapacak bir şey bulamadık'' dedikleri yerler, 'Dünyanın en sıkıcı şehirleri' olarak listelendi. Dünya Gezi Rehberi'nin listesine göre ilk 10'da Türkiye'den herhangi bir şehir bulunmuyor. Listenin ilk sırasında ise bir ABD şehri yer alıyor.
Dünya Gezi Rehberi, dünyanın en sıkıcı şehirlerini sıraladı. Canlı kültürler ve heyecan verici yerlerle dolu bir dünyanın bir başka yüzünü gözler önüne seren liste için seyahat acentesine yapılanlar yorumlar, turist ya da gezginlerin değerlendirmeleri ele alındı.
Listede Türkiye'den herhangi bir şehir yer almazken ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Lubbock şehri ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en sıkıcı 10 şehri:
Kanada'nın başkenti Ottawa, siyasi yapısı nedeniyle cazibeden yoksun bir şehir olarak tanımlanıyor. Kanada'nın Montreal, Toronto, Whistler ve Vancouver Kanada'nın en gözde yerleri arasında yer alırken, Ottawa biraz sönük kalıyor.
Arizona'daki Mesa şehri, sıcak çöl iklimi nedeniyle hayatın daha yavaş aktığı yerlerden biri. Bu durum, bu şehri listenin 9. sırasına yerleştiriyor.
Diğer Güney Amerika metropollerinde bulunan canlı ve hareketli atmosferden yoksun Santiago şehri temposu düşük olarak nitelendiriliyor.
Canlı bir kültürel ortamı içinde barındırmayan Birmingham, diğer İngiltere şehirleriyle kıyaslandığında sıkıcı bulunuyor.
Sakinlik ve huzur arayanların şehri Helsinki, eğlence arayanların uzak duracağı bir durak olarak kayda geçti.
İngiltere'nin küçük kasabası Hatfield, sakin yaşamıyla öne çıkıyor. Dolayısıyla canlılıktan ve kalabalıktan bir hayli uzak.
İkonik eğik kule Pisa'yı gördükten sonra şehirde yapacak başka bir şey bulamayan turistler burayı listenin 4. sırasında tuttu.
Slovakya'nın başkenti Bratislava, küçük bir kasaba havası estiriyor ve tarihi dokusuyla ön plana çıkıyor.
Buranın 'emekliler şehri' olarak anılması bile yetiyor.
Dünyanın en sıkıcı şehri olarak ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Lubbock şehri zirvede yer alıyor. Şehir, 'sıradan ve heyecansız' olarak tanımlanıyor.