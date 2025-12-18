Hakan Fidan'dan SDG'ye net uyarı! 'Sabrımız tükeniyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında, küresel ve bölgesel konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan açıklamasında, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES VAR, ANCAK SÜREKLİ İHLAL EDİLİYOR"

Hakan Fidan, Gazze’ye ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fidan, ateşkesin sağlanmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, "Son iki yıldır Gazze’de yaşanan dehşeti, insanlık trajedisini gördük. Bu nedenle ateşkesin sağlanması için çok çalışıyoruz" dedi.

Fidan, "Başkan Trump, bunun çok ciddi bir mesele olduğunu fark etti. ABD, bölge ülkeleriyle birlikte bir şeyler yapmalıydı. Şu anda ateşkes var, ancak sürekli ihlal ediliyor. Bu, bizim için hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.