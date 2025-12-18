Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hakan Fidan'dan SDG'ye net uyarı! 'Sabrımız tükeniyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan terör örgütü SDG'ye net uyarı geldi. Fidan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı, SDG sabrımızın tükenmekte olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Fidan'dan SDG'ye net uyarı! 'Sabrımız tükeniyor'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 13:13

, katıldığı canlı yayında, küresel ve bölgesel konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan açıklamasında, " örgütü SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES VAR, ANCAK SÜREKLİ İHLAL EDİLİYOR"

Hakan Fidan, Gazze’ye ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fidan, ateşkesin sağlanmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, "Son iki yıldır Gazze’de yaşanan dehşeti, insanlık trajedisini gördük. Bu nedenle ateşkesin sağlanması için çok çalışıyoruz" dedi.

Fidan, "Başkan Trump, bunun çok ciddi bir mesele olduğunu fark etti. ABD, bölge ülkeleriyle birlikte bir şeyler yapmalıydı. Şu anda ateşkes var, ancak sürekli ihlal ediliyor. Bu, bizim için hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan Gazze Barış Planı için devrede
Bakan Fidan Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı
ETİKETLER
#hakan fidan
#dışişleri bakanı
#terör
#Askeri Güç Dengesi
#Sdg
#Şam Yönetimi
#Diyalog
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.