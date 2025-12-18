Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama

Antalyaspor Yönetim Kurulu, teknik direktörlük konusunda herhangi bir isimle anlaşma sağlanmadığı ve devam eden bir görüşmenin bulunmadığını açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 12:40

'da ile yollar ayrılırken gündeme yeni bir teknik direktörle anlaşıldı iddiaları gelmişti. Bu iddialar sonrası Antalyaspor'dan resmi geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamada, son günlerde bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı olarak gündeme getirildiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yönetim kurulu açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada yer alan 'anlaşma sağlandı' yönündeki haberlere itibar edilmemesini rica eder, kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

https://x.com/Antalyaspor/status/2001562025722302550?s=20

KOCAELİSPOR MAÇINA MEVCUT TEKNİK EKİPLE ÇIKILACAK

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynanacak karşılaşmasına mevcut teknik ekiple çıkılacağı belirtilirken, teknik direktör seçimi sürecinin ise yönetim kurulunda yapılacak değerlendirme toplantısının ardından, kulübün menfaatleri doğrultusunda belirleneceği kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig’de ara (kış) transfer sezonu ne zaman başlayacak, bitecek? ( 2025-2026 TFF Süper Lig transfer tarihleri)
ETİKETLER
#Spor
#kocaelispor
#teknik direktör
#antalyaspor
#açıklama
#erol bulut
#İddialara Yanıt
#Yeni Teknik Direktör
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.