Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama

Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılırken gündeme yeni bir teknik direktörle anlaşıldı iddiaları gelmişti. Bu iddialar sonrası Antalyaspor'dan resmi açıklama geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamada, son günlerde bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı olarak gündeme getirildiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yönetim kurulu açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada yer alan 'anlaşma sağlandı' yönündeki haberlere itibar edilmemesini rica eder, kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

https://x.com/Antalyaspor/status/2001562025722302550?s=20

KOCAELİSPOR MAÇINA MEVCUT TEKNİK EKİPLE ÇIKILACAK

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynanacak Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekiple çıkılacağı belirtilirken, teknik direktör seçimi sürecinin ise yönetim kurulunda yapılacak değerlendirme toplantısının ardından, kulübün menfaatleri doğrultusunda belirleneceği kaydedildi.