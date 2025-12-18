ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün sabah saatlerinde yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından adaylar KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir, nereden bakılır gibi soruları araştırmaya başladı. ÖSYM güncellenen 2024 KPSS branş sıralamasına adayların nasıl bakacağını açıkladı.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL BAKILIR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre güncellenen 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaya adaylar "Aday İşlemleri Sistemi (AİS)" üzerinden erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan adaylar güncellenmiş sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvurularım/Tercihlerim" sekmesinden 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavına ait branş sıralaması seçeneğini seçmeleri yeterli olacak.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir."

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

KPSS Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylara göre başarı durumlarını karşılaştırmalarına olanak sağlayan bir bilgilendirme hizmetidir. ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına katılan adayların sonuçlarına göre düzenlenmiştir.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralama, adayların kendi alanlarındaki diğer adaylarla başarı durumlarını kıyaslamaya olanak sağlar. Branş bazında sıralama, çzellikle tercih süreçlerinde adaylar için kritik önem arz eder.