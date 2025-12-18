Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Yaşam
Editor
 Hüseyin Bahcivan

ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

2024 KPSS branş bazında sıralama güncellendi. Sıralamanın güncellenmesinin ardından 2024 KPSS'ye katılan adaylar KPSS branş bazında sıralamanın nereden, nasıl bakılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından 2024 KPSS katılan adaylar için lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde güncellenen branş bazında sıralamanın bakılacağı yer açıklandı. Peki 2024 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
Haber Merkezi
|
18.12.2025
10:00
|
18.12.2025
10:00

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı () lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından bugün sabah saatlerinde yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından adaylar KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir, nereden bakılır gibi soruları araştırmaya başladı. ÖSYM güncellenen branş sıralamasına adayların nasıl bakacağını açıkladı.

ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL BAKILIR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre güncellenen 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaya adaylar "Aday İşlemleri Sistemi (AİS)" üzerinden erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan adaylar güncellenmiş sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvurularım/Tercihlerim" sekmesinden 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavına ait branş sıralaması seçeneğini seçmeleri yeterli olacak.

ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir."

ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

KPSS Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylara göre başarı durumlarını karşılaştırmalarına olanak sağlayan bir bilgilendirme hizmetidir. ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına katılan adayların sonuçlarına göre düzenlenmiştir.

ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazında sıralama güncellendi! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralama, adayların kendi alanlarındaki diğer adaylarla başarı durumlarını kıyaslamaya olanak sağlar. Branş bazında sıralama, çzellikle tercih süreçlerinde adaylar için kritik önem arz eder.

#kpss
#ösym
#sınav sonuçları
#2024 KPSS
#aday işlemleri sistemi (ais)
#Branş Sıralaması
#Yaşam
