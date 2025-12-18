Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

Michelin yıldızı almak hemen her restoran sahibinin hayali olmaya devam ediyor. Yemeklerin lezzeti kadar sunumu ve atmosfer, yemek yemeyi bir ihtiyaçtan çıkarıp adeta bir sanat şölenine çeviriyor. Uzmanlar da her yıl bu hassas dengeyi yakalayan işletmelere verdikleri yıldızlarla adını dünyaya duyuruyor. Yapılan son güncellemelerle Türkiye’de 17 restoranın Michelin yıldızı aldığı ortaya çıktı. Gurmelerin merakla beklediği listede yer alan restoranlar ise sunduğu hizmet ile bu övgüyü hak ettiğini ortaya koydu…