Hava Durumu
12°
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

Aralık 18, 2025 12:11
1
Michelin yıldızı alan Türk restoranları

Michelin yıldızı almak hemen her restoran sahibinin hayali olmaya devam ediyor. Yemeklerin lezzeti kadar sunumu ve atmosfer, yemek yemeyi bir ihtiyaçtan çıkarıp adeta bir sanat şölenine çeviriyor. Uzmanlar da her yıl bu hassas dengeyi yakalayan işletmelere verdikleri yıldızlarla adını dünyaya duyuruyor. Yapılan son güncellemelerle Türkiye’de 17 restoranın Michelin yıldızı aldığı ortaya çıktı. Gurmelerin merakla beklediği listede yer alan restoranlar ise sunduğu hizmet ile bu övgüyü hak ettiğini ortaya koydu…

2
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

Hem geleneksel yemekler hem modern mutfağın nüanslarını taşıyan mutfaklara sahip olan dünya çapında pek çok işletme Michelin yıldızı alabilmek için yarışıyor. Türkiye’de ise 17 restoran bu başarıyı elde etmiş durumda. Michelin yıldızı alan Türk restoranlarına bakıldığında İstanbul’daki mutfakların ağırlıkta olduğu görülüyor. Ancak İzmir de en çok Michelin yıldızı alan ikinci il olarak sıralamada yer alıyor. İşte ayrıntılar…

3
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

MİCHELİN YILDIZI ALAN TÜRK RESTORANLARI

VINO LOCALE

2 yıldız

Şef: Ozan Kumbasar

Mutfağı: Türk Mutfağı, Asya etkileri

Adres: Kuşçular Mahallesi, 8037. Sokak No:3, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

4
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

TURK BOMONTİ

2 yıldız

Şef: Fatih Tutak

Mutfak çeşidi: Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye

5
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

MİKLA

1 yıldız

Şef: Mehmet Gürs

Mutfağı: Akdeniz Mutfağı, Modern Mutfak

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye

6
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

ARAKA

1 yıldız

Şef: Zeynep Pınar Taşdemir

Mutfağı: Yaratıcı Mutfak, Modern Mutfak

Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34464, Türkiye

7
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

NICOLE

Şef: Serkan Aksoy

Mutfağı: Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye

8
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

NEOLOKAL

Şef: Maksut Aşkar

Mutfağı: Türk Mutfağı, Modern Mutfak

Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye

9
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

ARAF İSTANBUL

Şefler: Pınar Korgan Çetinkaya ve Kenan Çetinkaya

Mutfağı: Modern, Türk Mutfağı

Adres: AG/E İç Kapı, 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak Sümko N Blok No:1, No:2, Kadıköy, Istanbul, 34742, Türkiye

10
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

MEZRA YALIKAVAK

Şef: Serhat Doğramacı

Adres: Dirmil Mahallesi, 6885. Sokak No:3, Bodrum, 48990, Türkiye

11
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

CASA LAVANDA

Şef: Emre Şen

Mutfağı: Geleneksel Mutfak, Akdeniz Mutfağı

Adres: Ulupelit Köyü, Seçilmiş Sokak No:2, Şile, Istanbul, 34980, Türkiye

12
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

REVİTHİA

Şef: Duran Özdemir

Yöresel yemek, Geleneksel Mutfak

Adres: Temenni Mahallesi, Eski Kayakapı Mahallesi, Davut Ağa Sokak No:1, Ürgüp, 50400, Türkiye

13
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

SANKAİ BY NAGAYA

Şef: Yoshizumi Nagaya

Mutfağı: Modern Japon Mutfağı

Adres: Bebek, Cevdet Paşa Caddesi No:34, Beşiktaş, Istanbul, 34342, Türkiye

14
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

ARKESTRA

Şef: Cenk Debensason

Mutfağı: Füzyon

Adres: Etiler, Dilhayat Sokak No:28, Beşiktaş, Istanbul, 34337, Türkiye

15
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

NARIMOR

1 yıldız

Şef: Atilla Heilbronn

Mutfağı: Türk Mutfağı, Modern Mutfak

Adres: Sıra Mahallesi, Eren Sokak, Urla, Izmir, 35320, Türkiye

16
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

OD URLA

Şef: Osman Sezener

Mutfağı: Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Adres: Rüstem Mahallesi, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

17
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

TERUAR URLA

1 yıldız

Şef: Osman Serdaroğlu

Mutfağı: Akdeniz Mutfağı, Fransız Modern

18
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

MAÇAKIZI

Şef: Aret Sahakyan

Mutfağı: Modern Mutfak

Adres: Göltürkbükü Mahallesi, Keleşharim Caddesi No:70, Bodrum, 48400, Türkiye

19
Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

KİTCHEN BY OSMAN SEZENER

Şef: Osman Sezener

Mutfağı: Modern Mutfak, Yöresel yemek

Adres: Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi No:5A, Yalıkavak, Bodrum, 48400, Türkiye

