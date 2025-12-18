Michelin yıldızı alan Türk restoranları belli oldu: İşte gurmelerin merakla beklediği liste

Kategoriler
Michelin yıldızı almak hemen her restoran sahibinin hayali olmaya devam ediyor. Yemeklerin lezzeti kadar sunumu ve atmosfer, yemek yemeyi bir ihtiyaçtan çıkarıp adeta bir sanat şölenine çeviriyor. Uzmanlar da her yıl bu hassas dengeyi yakalayan işletmelere verdikleri yıldızlarla adını dünyaya duyuruyor. Yapılan son güncellemelerle Türkiye’de 17 restoranın Michelin yıldızı aldığı ortaya çıktı. Gurmelerin merakla beklediği listede yer alan restoranlar ise sunduğu hizmet ile bu övgüyü hak ettiğini ortaya koydu…
Hem geleneksel yemekler hem modern mutfağın nüanslarını taşıyan mutfaklara sahip olan dünya çapında pek çok işletme Michelin yıldızı alabilmek için yarışıyor. Türkiye’de ise 17 restoran bu başarıyı elde etmiş durumda. Michelin yıldızı alan Türk restoranlarına bakıldığında İstanbul’daki mutfakların ağırlıkta olduğu görülüyor. Ancak İzmir de en çok Michelin yıldızı alan ikinci il olarak sıralamada yer alıyor. İşte ayrıntılar…
VINO LOCALE
2 yıldız
Şef: Ozan Kumbasar
Mutfağı: Türk Mutfağı, Asya etkileri
Adres: Kuşçular Mahallesi, 8037. Sokak No:3, Urla, Izmir, 35430, Türkiye
TURK BOMONTİ
2 yıldız
Şef: Fatih Tutak
Mutfak çeşidi: Modern Mutfak, Türk Mutfağı
Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye
MİKLA
1 yıldız
Şef: Mehmet Gürs
Mutfağı: Akdeniz Mutfağı, Modern Mutfak
Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye
ARAKA
1 yıldız
Şef: Zeynep Pınar Taşdemir
Mutfağı: Yaratıcı Mutfak, Modern Mutfak
Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34464, Türkiye
NICOLE
Şef: Serkan Aksoy
Mutfağı: Modern Mutfak, Türk Mutfağı
Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye
NEOLOKAL
Şef: Maksut Aşkar
Mutfağı: Türk Mutfağı, Modern Mutfak
Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye
ARAF İSTANBUL
Şefler: Pınar Korgan Çetinkaya ve Kenan Çetinkaya
Mutfağı: Modern, Türk Mutfağı
Adres: AG/E İç Kapı, 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak Sümko N Blok No:1, No:2, Kadıköy, Istanbul, 34742, Türkiye
MEZRA YALIKAVAK
Şef: Serhat Doğramacı
Adres: Dirmil Mahallesi, 6885. Sokak No:3, Bodrum, 48990, Türkiye
CASA LAVANDA
Şef: Emre Şen
Mutfağı: Geleneksel Mutfak, Akdeniz Mutfağı
Adres: Ulupelit Köyü, Seçilmiş Sokak No:2, Şile, Istanbul, 34980, Türkiye
REVİTHİA
Şef: Duran Özdemir
Yöresel yemek, Geleneksel Mutfak
Adres: Temenni Mahallesi, Eski Kayakapı Mahallesi, Davut Ağa Sokak No:1, Ürgüp, 50400, Türkiye
SANKAİ BY NAGAYA
Şef: Yoshizumi Nagaya
Mutfağı: Modern Japon Mutfağı
Adres: Bebek, Cevdet Paşa Caddesi No:34, Beşiktaş, Istanbul, 34342, Türkiye
ARKESTRA
Şef: Cenk Debensason
Mutfağı: Füzyon
Adres: Etiler, Dilhayat Sokak No:28, Beşiktaş, Istanbul, 34337, Türkiye
NARIMOR
1 yıldız
Şef: Atilla Heilbronn
Mutfağı: Türk Mutfağı, Modern Mutfak
Adres: Sıra Mahallesi, Eren Sokak, Urla, Izmir, 35320, Türkiye
OD URLA
Şef: Osman Sezener
Mutfağı: Modern Mutfak, Türk Mutfağı
Adres: Rüstem Mahallesi, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla, Izmir, 35430, Türkiye
TERUAR URLA
1 yıldız
Şef: Osman Serdaroğlu
Mutfağı: Akdeniz Mutfağı, Fransız Modern
MAÇAKIZI
Şef: Aret Sahakyan
Mutfağı: Modern Mutfak
Adres: Göltürkbükü Mahallesi, Keleşharim Caddesi No:70, Bodrum, 48400, Türkiye
KİTCHEN BY OSMAN SEZENER
Şef: Osman Sezener
Mutfağı: Modern Mutfak, Yöresel yemek
Adres: Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi No:5A, Yalıkavak, Bodrum, 48400, Türkiye