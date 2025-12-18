'Asgari ücret' öncesi kritik görüşme! Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görütü. Bakan Işıkhan görüşme sonrasında TÜRK-İŞ komisyona katılmama gerekçesini yineledi" dedi.

'GÖRÜŞLERİNİ ALIP KOMİSYONA İLETECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına bu sene işçi tarafı katılmadı. TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı sürece toplantılara katılmayacağını duyurmuştu.

2026 yılı asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün gerçekleşecek.

DETAYLAR GELİYOR...