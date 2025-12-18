DEM Parti heyetinin CHP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti'nin İmralı heyetinin görüşmeleri sürüyor. yaşanan gelişmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti ve komisyondaki diğer partileri ziyaret eden İmralı heyeti, haftaya da CHP ile görüşecek.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELECEKLER

DEM Parti'den yapılan açıklada, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, CHP Genel Merkezini ziyaret edecek ve burada Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek.

TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

DEM Parti'nin açıklamasında görüşmenin tarihi de paylaşıldı. Buna göre; DEM Parti İmralı Heyeti, 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'nde olacak.