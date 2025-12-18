TOKİ yapacağını yaptı! 48 aya kadar vade ile 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıktı

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatlarını ödemeleri gerekiyor.