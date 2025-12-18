Menü Kapat
12°
TOKİ yapacağını yaptı! 48 aya kadar vade ile 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıktı

Aralık 18, 2025 15:09
1
TOKİ arsa satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni bir arsa satışı duyurusu ile vatandaşların nabzını yükseltti. Emlak Yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıkacak. Yüzde 25 peşin ödeme yapanlar ise 48 ay vade imkanından yararlanabilecek. İşte TOKİ arsa satışına ilişkin ayrıntılar…

2
TOKİ yapacağını yaptı! 48 aya kadar vade ile 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıktı

TOKİ, 37 ilde 252 muhtelif arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre arsa satışı müzayedesine başvurular İstanbul, Ankara ve internet üzerinden yapılabilecek. 25 Aralık’ta gerçekleşecek müzayede için online başvurular müzayededen bir iş günü öncesinde sonlanacak. Muhammen bedelleri farklılık gösteren arsalar için alıcılar, farklı oranlarda katılım teminatı ödeyecek…

3
TOKİ yapacağını yaptı! 48 aya kadar vade ile 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıktı

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME KOŞULLARI

25 Aralık’ta gerçekleşecek müzayede ile satışa çıkacak 252 muhtelif arsa için ödeme koşulları farklılık gösteriyor. Buna göre yüzde 25 peşin ödeme yapanlar için 48 ay vade imkanı bulunurken, yüzde 40 peşin ödeme yapanlar ise 36 ay vade ile arsanın ücretini ödeyebilecek.

Arsanın bedelinin tamamını peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

4
TOKİ yapacağını yaptı! 48 aya kadar vade ile 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıktı

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatlarını ödemeleri gerekiyor. 

5
TOKİ yapacağını yaptı! 48 aya kadar vade ile 37 ilde 252 muhtelif arsa satışa çıktı

TOKİ ARSA SATIŞININ YAPILACAĞI İLLER 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

  • Afyonkarahisar
  • Aksaray
  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın Balıkesir
  • Bilecık
  • Bitlıs
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Hatay
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karaman
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kocaeli
  • Malatya
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Tekirdağ
  • Yalova

