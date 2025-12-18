Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

2025'in "en büyük hayal kırıklığı" yapan otomobil markası! Sahiplerinin yarısı "bir daha asla" diyor

Consumer Reports ve ACSI verilerine göre, kullanıcı sadakati ve memnuniyeti açısından 2025 yılının en başarısız otomobil markası belirlendi. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 15:04

Yeni bir otomobil satın alma sürecinde okunan incelemeler, genellikle aracın özellikleri ve kısa vadeli performansına odaklandığı için uzun vadeli memnuniyet hakkında kısıtlı bilgi sunuyor. Ancak araç sahiplerinin deneyimlerine dayanan veriler, hangi markaların kullanıcılarını mutlu ettiğini, hangilerinin ise beklentileri karşılayamadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

SlashGear'in haberine göre, yayınlanan son raporlar, bünyesinde faaliyet gösteren Jeep markasının, 2025'te müşteri memnuniyeti konusunda en başarısız üretici olduğunu gözler önüne serdi. Consumer Reports (CR) ve Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) verileri, markanın ciddi bir güven kaybı yaşadığına işaret ediyor.

2025'in "en büyük hayal kırıklığı" yapan otomobil markası! Sahiplerinin yarısı "bir daha asla" diyor

KULLANICILARIN YARISI "BİR DAHA ALMAM" DİYOR

Consumer Reports tarafından hazırlanan araç sahibi memnuniyet sıralamasında Jeep, listenin en alt sırasında kendine yer buldu. Platforma üye olan Jeep sahiplerinin yalnızca yarısı, aynı modeli tekrar satın alabileceklerini ifade ediyor.

Söz konusu oran, Cadillac, GMC ve Chevrolet gibi General Motors markalarının oldukça gerisinde kalırken, listenin zirvesindeki Rivian ile arada büyük bir uçurum oluşmuş durumda. İkinci nesil R1 modelleriyle dikkat çeken elektrikli araç üreticisi Rivian; konfor, kullanım kolaylığı ve genel sürüş deneyimi alanlarında kullanıcıların en çok beğendiği marka oldu.

Jeep ise bu kategorilerin hiçbirinde ilk altıya dahi giremedi.

2025'in "en büyük hayal kırıklığı" yapan otomobil markası! Sahiplerinin yarısı "bir daha asla" diyor

STELLANTİS MARKALARINDA GENEL BİR DÜŞÜŞ VAR

ACSI anketleri de tabloyu Jeep adına pek değiştirmiyor. Marka, söz konusu endekste en az memnuniyet duyulan dördüncü üretici konumunda. Listenin daha alt sıralarında ise yine Stellantis grubuna ait Dodge, Chrysler ve markaları (sırasıyla) yer alıyor.

Gruptaki dört markanın tamamı 2024 yılına göre daha kötü bir performans sergiledi. Özellikle Ram cephesinde yaşanan yüzde 10'luk memnuniyet düşüşü, şirket adına işlerin yolunda gitmediğinin en büyük göstergesi oldu.

Consumer Reports anketlerinde Chrysler ve Ram, Jeep'e kıyasla nispeten daha iyi sonuçlar alsa da Ford gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Kabin saklama alanı ve kullanım kolaylığı gibi alanlarda geçer not alan Chrysler, grubun genelindeki olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi.

Stellantis'in 2026 yılı sonuna kadar mevcut tabloyu tersine çevirip çeviremeyeceği ise merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yol kenarına yıldırım düştü, milyonluk otomobil hurdaya döndü!
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları
ETİKETLER
#stellantis
#ram
#Jeep
#Araç Memnuniyeti
#Consumer Reports
#Chrysler
#Dodge
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.