2025'in "en büyük hayal kırıklığı" yapan otomobil markası! Sahiplerinin yarısı "bir daha asla" diyor

Yeni bir otomobil satın alma sürecinde okunan incelemeler, genellikle aracın özellikleri ve kısa vadeli performansına odaklandığı için uzun vadeli memnuniyet hakkında kısıtlı bilgi sunuyor. Ancak araç sahiplerinin deneyimlerine dayanan veriler, hangi markaların kullanıcılarını mutlu ettiğini, hangilerinin ise beklentileri karşılayamadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

SlashGear'in haberine göre, yayınlanan son raporlar, Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren Jeep markasının, 2025'te müşteri memnuniyeti konusunda en başarısız üretici olduğunu gözler önüne serdi. Consumer Reports (CR) ve Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) verileri, markanın ciddi bir güven kaybı yaşadığına işaret ediyor.

KULLANICILARIN YARISI "BİR DAHA ALMAM" DİYOR

Consumer Reports tarafından hazırlanan araç sahibi memnuniyet sıralamasında Jeep, listenin en alt sırasında kendine yer buldu. Platforma üye olan Jeep sahiplerinin yalnızca yarısı, aynı modeli tekrar satın alabileceklerini ifade ediyor.

Söz konusu oran, Cadillac, GMC ve Chevrolet gibi General Motors markalarının oldukça gerisinde kalırken, listenin zirvesindeki Rivian ile arada büyük bir uçurum oluşmuş durumda. İkinci nesil R1 modelleriyle dikkat çeken elektrikli araç üreticisi Rivian; konfor, kullanım kolaylığı ve genel sürüş deneyimi alanlarında kullanıcıların en çok beğendiği marka oldu.

Jeep ise bu kategorilerin hiçbirinde ilk altıya dahi giremedi.

STELLANTİS MARKALARINDA GENEL BİR DÜŞÜŞ VAR

ACSI anketleri de tabloyu Jeep adına pek değiştirmiyor. Marka, söz konusu endekste en az memnuniyet duyulan dördüncü üretici konumunda. Listenin daha alt sıralarında ise yine Stellantis grubuna ait Dodge, Chrysler ve Ram markaları (sırasıyla) yer alıyor.

Gruptaki dört markanın tamamı 2024 yılına göre daha kötü bir performans sergiledi. Özellikle Ram cephesinde yaşanan yüzde 10'luk memnuniyet düşüşü, şirket adına işlerin yolunda gitmediğinin en büyük göstergesi oldu.

Consumer Reports anketlerinde Chrysler ve Ram, Jeep'e kıyasla nispeten daha iyi sonuçlar alsa da Ford gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Kabin saklama alanı ve kullanım kolaylığı gibi alanlarda geçer not alan Chrysler, grubun genelindeki olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi.

Stellantis'in 2026 yılı sonuna kadar mevcut tabloyu tersine çevirip çeviremeyeceği ise merak konusu.