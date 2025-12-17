Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Kategoriler
Sıfır otomobil ve ikinci el otomobil satın alırken güvenilirlik ve teknik detaylar en büyük belirleyici faktörlerden biri oluyor. Garanti süresi, onarım maliyetlerinin artması, performansta sık verilen arızalar tüketiciyi en güvenilir marka seçme konusunda zorluyor. Consumer Reports tarafından yaklaşık 380.000 aracı kapsayan araştırma yapıldı. Güvenilirlik araştırmasında model yılı 2000-2025 olarak belirlendi. Markaların 2026’da piyasaya süreceği modeller de araştırmaya dahil edildi.
Güvenilir otomobil araştırmasında iç mekan kalitesi, bilgi-eğlence sistemi arızaları gibi nispeten küçük sorunlardan, motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerini içeren daha ciddi mekanik sorunlara kadar uzanıyor. Marka ve modellerin tek tek incelendiği araştırmada şarj edilebilir hibritler hem geleneksel hem de elektrikli modellerin tüm risk alanları değerlendirildi. Benzinli ve dizel motorlu araç markalarının yanısıra elektrikli araçlarda elektrik motoru, batarya-şarj sistemleri ve bileşenler ön planda tutularak araştırıldı.
Güç aktarma sistemleri söz konusu olduğunda ortaya çıkan tablo net: Şarj gerektirmeyen "geleneksel" hibritler, en güvenilir seçenekler arasında yer almaya devam ediyor. Birçok durumda, sadece içten yanmalı motorlu versiyonlara eşit veya hatta daha iyi sonuçlar elde ederken, aynı zamanda daha düşük yakıt tüketimi ve daha akıcı bir sürüş sunuyorlar.
Tamamen elektrikli araçlara ve şarj edilebilir hibritlere geçildiğinde durum değişiyor. Bu durumlarda güvenilirlik daha dengesiz oluyor. İşte 2026 yılının en güvenilir otomobil markaları...
1. Toyota - Güven puanı: 66
2. Subaru - Güven puanı: 63
3. Lexus - Güven Puanı: 60
4. Honda - Güven Puanı: 59
BMW - Güven Puanı: 58
Nissan - Güven Puanı: 57
Acura - Güven Puanı: 54
Buick - Güven Puanı: 51
Tesla - Güven Puanı: 50
Kia - Güven Puanı: 49