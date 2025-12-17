Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Aralık 17, 2025 14:19
1
İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Sıfır otomobil ve ikinci el otomobil satın alırken güvenilirlik ve teknik detaylar en büyük belirleyici faktörlerden biri oluyor. Garanti süresi, onarım maliyetlerinin artması, performansta sık verilen arızalar tüketiciyi en güvenilir marka seçme konusunda zorluyor. Consumer Reports tarafından yaklaşık 380.000 aracı kapsayan araştırma yapıldı. Güvenilirlik araştırmasında model yılı 2000-2025 olarak belirlendi. Markaların 2026’da piyasaya süreceği modeller de araştırmaya dahil edildi.

2
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Güvenilir otomobil araştırmasında iç mekan kalitesi, bilgi-eğlence sistemi arızaları gibi nispeten küçük sorunlardan, motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerini içeren daha ciddi mekanik sorunlara kadar uzanıyor. Marka ve modellerin tek tek incelendiği araştırmada şarj edilebilir hibritler hem geleneksel hem de elektrikli modellerin tüm risk alanları değerlendirildi. Benzinli ve dizel motorlu araç markalarının yanısıra elektrikli araçlarda elektrik motoru, batarya-şarj sistemleri ve bileşenler ön planda tutularak araştırıldı.

3
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

EN GÜVENİLİRLER BELLİ OLDU

Güç aktarma sistemleri söz konusu olduğunda ortaya çıkan tablo net: Şarj gerektirmeyen "geleneksel" hibritler, en güvenilir seçenekler arasında yer almaya devam ediyor. Birçok durumda, sadece içten yanmalı motorlu versiyonlara eşit veya hatta daha iyi sonuçlar elde ederken, aynı zamanda daha düşük yakıt tüketimi ve daha akıcı bir sürüş sunuyorlar.

4
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Tamamen elektrikli araçlara ve şarj edilebilir hibritlere geçildiğinde durum değişiyor. Bu durumlarda güvenilirlik daha dengesiz oluyor. İşte 2026 yılının en güvenilir otomobil markaları...

5
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

1. Toyota - Güven puanı: 66

6
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

2. Subaru - Güven puanı: 63

7
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

3. Lexus - Güven Puanı: 60

8
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

4. Honda - Güven Puanı: 59

9
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

BMW - Güven Puanı: 58

10
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Nissan - Güven Puanı: 57

11
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Acura - Güven Puanı: 54

12
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Buick - Güven Puanı: 51

13
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Tesla - Güven Puanı: 50

14
Elektrikli araç devi şaşırttı! İşte 2026 yılına damga vuracak otomobil markaları

Kia - Güven Puanı: 49

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.