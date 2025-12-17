Tuzla tersane yangın son dakika söndürüldü mü? Tersanede bulunan gemide yangın çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı olan Tersaneler Caddesi'ndeki bir gemide yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, gemideki yangın kısa sürede geminin diğer katlarına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Tuzla tersane yangın son dakika söndürüldü mü merak ediliyor.

TUZLA TERSANE YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tersanede çıkan yangının bir gemideki yaşam alanında başladığı açıklandı. Kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği açıklandı.

TUZLA TERSANE YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Tuzla ilçesinin Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir gemide çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak olan incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadığı için çıkış sebebi hakkında yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.