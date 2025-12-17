Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Louvre Müzesi grevi uzatma kararı aldı

Paris'teki ünlü Louvre Müzesi çalışanları, personelin maaş ve çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini gerekçe göstererek pazartesi başlattıkları grevi oy birliğiyle uzatma kararı aldı. Müzenin ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Louvre Müzesi grevi uzatma kararı aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 13:48

Fransa'nın başkenti 'teki ünlü Louvre Müzesi çalışanları, personelin maaş ve çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini gerekçe göstererek pazartesi başlattıkları grevi oy birliğiyle uzatma kararı aldı. Müze ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'deki büyük soygunun ardından şimdi de personelin çalışma şartları ve maaş talepleriyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden gündemde. Her gün yerel saatle 09.00'da açılan müze, personelin maaş ve çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini gerekçe göstererek başlattığı nedeniyle Pazartesi ziyarete açılmamıştı. Her Salı ziyarete kapalı olan müze bu sabah saatlerinde de grevin uzatılıp uzatılmamasını görüşmek üzere kapılarını açmadı. Müzenin açılmaması nedeniyle sabahın erken saatlerinde müze önünde uzun kuyruklar oluştu.

Louvre Müzesi grevi uzatma kararı aldı



Dünyanın en fazla ziyaret edilen müzelerinin başında gelen Paris'teki Louvre Müzesi çalışanları, daha sonra grevin uzatılması yönünde oy kullandı. Çalışanlar, oy birliğiyle Pazartesi günü başlayan maaş ve çalışma koşulları grevini uzatma kararı aldı. Müze ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.
Sendikalar, Louvre çalışanlarının aşırı iş yükü altında ve kötü yönetildiğini belirterek, daha fazla personel alımı, maaş artışları ve harcamaların yeniden yönlendirilmesini talep ediyorlar.

Ekim ayında hırsızların 88 milyon euro (103,14 milyon dolar) değerindeki kraliyet mücevherlerini çalmasıyla yoğun eleştirilere maruz kalan Louvre Müze Müdürü Laurence des Cars, Çarşamba öğleden sonra Fransız Senatosu'nun sorularını yanıtlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Louvre Müzesi’nde hırsızlık sonrası bir skandal daha! 400 kitap ıslandı
İngiliz tarihine ışık tutuyorlardı! 4 hırsız girdikleri müzede 600’den fazla eseri çaldı
ETİKETLER
#grev
#Paris
#Louvre Müzesi
#Çalışma Şartları
#Maaş Talepleri
#Müze Soygunu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.