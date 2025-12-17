SGK personel alımı başvuruları 2025: SGK personel alımı kadro dağılımı ne, başvuru şartları neler?

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. SGK personel alımı için toplam kontenjanın açıklanmasıyla gözler kadro dağılımına çevrildi. SGK personel alımı KPSS puanı baz alınarak sıralamaya gerçekleştirilecek. Alım yapılacak personellere mülakat uygulanmayacak. Peki SGK 1.100 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, alımlara ilişkin yapılan açıklama…

SGK 1.100 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 1000 sözleşmeli personel ve 100 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

SGK personel alımı başvuru takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak. Başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kısa sürede personel alımı başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

SGK PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2025 BEKLENİYOR

ÖSYM tarafından yayımlanacak ilanla birlikte branş dağılımı belli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda büro personeli, sözleşmeli destek personeli, güvenlik görevlisi ve teknisyen kadrolarına alım yapılması öngörülüyor. Branş dağılımının ise şu şekilde olması bekleniyor;

100 Koruma Güvenlik Görevlisi

275 Sözleşmeli Destek Personeli

575 Büro Personeli

50 Teknisyen

100 Müfettiş Yardımcısı

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK personel alımı başvuru işlemleri, ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirlenen takvimde başvuru işlemleri yapılacak. Alım yapılacak personeller KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Adaylara herhangi bir mülakat uygulanmayacak.