TGRT Haber
13°
 | Fuat İğci

SGK personel alımı başvuruları 2025: SGK personel alımı kadro dağılımı ne, başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1.100 yeni personel alımı yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada SGK’ya 1.000 personel ve 100 müfettiş yardımcısı alımı olacağını duyurdu. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise eğitim, yaş, sınav ve diğer şartlara odaklandı. SGK personel alımı başvuru süreci ÖSYM üzerinden yürütülecek. SGK personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı yakından takip ediliyor. Peki SGK 1.100 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, personel alımına ilişkin son durum…

SGK personel alımı başvuruları 2025: SGK personel alımı kadro dağılımı ne, başvuru şartları neler?
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken bünyesindeki ’na yeni yapılacağı duyuruldu. personel alımı için toplam kontenjanın açıklanmasıyla gözler kadro dağılımına çevrildi. SGK personel alımı puanı baz alınarak sıralamaya gerçekleştirilecek. Alım yapılacak personellere mülakat uygulanmayacak. Peki SGK 1.100 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, alımlara ilişkin yapılan açıklama…

SGK 1.100 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 1000 sözleşmeli personel ve 100 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

SGK personel alımı başvuru takvimi tarafından yayımlanacak. Başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kısa sürede personel alımı başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

SGK personel alımı başvuruları 2025: SGK personel alımı kadro dağılımı ne, başvuru şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2025 BEKLENİYOR

ÖSYM tarafından yayımlanacak ilanla birlikte branş dağılımı belli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda büro personeli, sözleşmeli destek personeli, güvenlik görevlisi ve teknisyen kadrolarına alım yapılması öngörülüyor. Branş dağılımının ise şu şekilde olması bekleniyor;

100 Koruma Güvenlik Görevlisi

275 Sözleşmeli Destek Personeli

575 Büro Personeli

50 Teknisyen

100 Müfettiş Yardımcısı

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK personel alımı başvuru işlemleri, ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirlenen takvimde başvuru işlemleri yapılacak. Alım yapılacak personeller KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Adaylara herhangi bir mülakat uygulanmayacak.

SGK personel alımı başvuruları 2025: SGK personel alımı kadro dağılımı ne, başvuru şartları neler?
