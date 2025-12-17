Menü Kapat
 Fuat İğci

GSS prim borçları 2025 silinecek mi, şartlar neler? GSS prim borcu nasıl sorgulanır, kimler yararlanacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili önemli bir düzenlemeye gidiliyor. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin ardından 11. Yargı Paketi olarak da bilinen kanun teklifi görüşülecek. Kanun teklifinde vatandaşların ödemeyi unuttuğu veya çeşitli sebeplerden ödeyemediği prim borçları silinecek. Genel Sağlık Sigortası prim borçları, asgari ücret baz alınarak belirlendiğinden yeni yılda artış gösterecek. GSS prim borcu olan vatandaşlar ise düzenlemeye odaklandı. Peki GSS prim borçları silindi mi, ne zaman silinecek? İşte, yeni düzenlemeye ilişkin detaylar…

GSS prim borçları 2025 silinecek mi, şartlar neler? GSS prim borcu nasıl sorgulanır, kimler yararlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 14:23

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair , kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanun teklifi kapsamı genişletilirken Genel Sağlık Sigortası prim borçları da düzenlemeye dahil edildi. Düzenlemeyle birlikte 1 milyon 477 bin kişinin ödemeyeceği 3,2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek. olan vatandaşlar ise şartlara odaklandı? Peki GSS prim borcu düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte, kanun teklifinin detayları…

GSS PRİM BORÇLARI 2025 SİLİNECEK Mİ?

11. olarak da bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde Genel Sağlık Sigortası prim borçları düzenlemesi de yer alacak.

Yeni çalışmayla birlikte 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olan ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası prim borcu silinecek.

GSS prim borçları 2025 silinecek mi, şartlar neler? GSS prim borcu nasıl sorgulanır, kimler yararlanacak?

GSS PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulama işlemleri üzerinden sorgulanabiliyor. Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim borcu öğrenmek isteyenler, e-Devlet’te sağ üstte bulunan arama çubuğuna “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazarak sorgulama işlemini yapabilirler. Sorgulama ekranında sağ üstte bulunan “Borç Bilgileri” kısmında “Tahakkuk Kaydı Bulunamadı” ifadesi yer alanların GSS prim borcu bulunmamaktadır.

GSS prim borçları 2025 silinecek mi, şartlar neler? GSS prim borcu nasıl sorgulanır, kimler yararlanacak?

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra kanun teklifleri görüşülmeye başlanacak. GSS prim borçlarının silinmesine yönelik kanun teklifini kapsayan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin(11. Yargı Paketi) yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

