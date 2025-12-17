GSS prim borçları 2025 silinecek mi, şartlar neler? GSS prim borcu nasıl sorgulanır, kimler yararlanacak?

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanun teklifi kapsamı genişletilirken Genel Sağlık Sigortası prim borçları da düzenlemeye dahil edildi. Düzenlemeyle birlikte 1 milyon 477 bin kişinin ödemeyeceği 3,2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek. GSS prim borcu olan vatandaşlar ise şartlara odaklandı? Peki GSS prim borcu düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte, kanun teklifinin detayları…

GSS PRİM BORÇLARI 2025 SİLİNECEK Mİ?

11. Yargı Paketi olarak da bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde Genel Sağlık Sigortası prim borçları düzenlemesi de yer alacak.

Yeni çalışmayla birlikte 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olan ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası prim borcu silinecek.

GSS PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim borcu öğrenmek isteyenler, e-Devlet’te sağ üstte bulunan arama çubuğuna “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazarak sorgulama işlemini yapabilirler. Sorgulama ekranında sağ üstte bulunan “Borç Bilgileri” kısmında “Tahakkuk Kaydı Bulunamadı” ifadesi yer alanların GSS prim borcu bulunmamaktadır.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra kanun teklifleri görüşülmeye başlanacak. GSS prim borçlarının silinmesine yönelik kanun teklifini kapsayan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin(11. Yargı Paketi) yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.