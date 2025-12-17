Putin'den Ukrayna açıklaması: "Özel Askeri Operasyon hedeflerine ulaşacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Batı'da Rusya ile büyük bir savaşa hazırlanma yönünde bazı çağrılar olduğunu ve bunu 'histeri' ve 'yalan' olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna ve Batı'nın barış görüşmelerini bırakması durumunda Rusya'nın Ukrayna'da hak iddia ettiği toprakları askeri yollarla geri alacağını söyledi.

Putin konuşmasında "Rus ordusu, Batılı askeri merkezlerde eğitilmiş seçkin birlikler de dahil olmak üzere düşmanı “ezip geçiyor. Özel Askeri Opreasyon hedeflerine ulaşacak." ifadelerini kullandı.