TGRT Haber
Dünya
 Selahattin Demirel

Rusya'dan Karadeniz'de gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını uçurdular

Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'de gemi saldırılarına yansırken bölgede Rusya'dan bir hamle geldi. Rusya'ya ait "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları, Karadeniz üzerinde uçtu.

Rusya'dan Karadeniz'de gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını uçurdular
16.12.2025
16.12.2025
20:45

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının üzerinde gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'dan Karadeniz'de gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını uçurdular

Bakanlık açıklamasında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

Rusya'dan Karadeniz'de gövde gösterisi! Bombardıman uçaklarını uçurdular

"TARAFSIZ SULARDA UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

#uçuş
#karadeniz
#Savaş Uçakları
#Tu-22m3
#Rusya Hava Kuvvetleri
#Dünya
