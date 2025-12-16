Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! Karadeniz'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, ''Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler'' dedi. Ayrıca Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! Karadeniz'i işaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyada tüm insanlığı ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Dünyada güç mücadelesi sertleşti'' dedi. İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, ''Gazze'de 70 binden fazla Filistinli öldürüldü. 200 bin tondan fazla bomba atıldı. Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler. Nasıl işleyen, adaletsizliği engelleyen bir uluslararası sistemden bahsedebiliriz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! Karadeniz'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her yıl olduğu gibi bu sene de konferansa titizlikle hazırlık yapan inşallah icrasını da başarıyla gerçekleştireceğine yürekten inandığım Dışişleri Bakanlığımıza sayın bakan ve ekibine konferansın tertiplenmesinde emeği geçen her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.

2008 yılından beri düzenlediğimiz konferansımızı her yıl farklı bir temada gerçekleştiriliyor. Bu konferans, Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika başlıklarını içeriyor.

Son yıllarsa teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası ilişkiler çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa evrilen uluslararası sistemin gelinen noktada çok kutupluluğa dönüşmeye başladığını görüyoruz. Büyük oranda söylem düzeyinde kalsa da insan hakları ve küresel adalet gibi kavramlar çok daha fazla yer alıyor.

Burada şu tespitin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, insani krizleri, savaşları, çatışmaları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir.

RUANDA VE BOSNA'DA UTANÇ VERİCİ TABLO

Ruanda'da yaklaşık 100 gün içinde 8700 insan soykırıma uğradı, Bosna'da utanç verici katliamlar yaşandı. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de ve daha birçok farklı yerde milyonlarca masum insan çatışma ve iç savaş sebebiyle hayatını kaybetti. Haksız de olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen bu düzen, adaletsizlik, istikrarsızlık üretti.

Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. Soykırımdan önce 2,3 milyon civarındaydı. İşte böyle bir yerleşim alanına 200 bin tondan fazla bomba atıldı.

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR SOYKIRIMIN TANIĞI OLDU"

Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. Yıkıntılar altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor. Çocuklar soykırımın tanığı oldu. Soykırımdan önce 2,3 milyon civarındaydı. İşte böyle bir yerleşim alanına 200 bin tondan fazla bomba atıldı. Gazze'nin yeniden inşasına başlanmalı.

"SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 580 BİNİ BULDU"

Suriye'ye dönenlerin sayısı 580 bini buldu. Suriye'nin önünde tarihi fırsat kapısı aralandı. Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonu konusunda kısa sürede ciddi mesafe alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya yakınlar. Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz.

(Suriye'de) Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Her zaman söylüyorum, biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz inşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! Karadeniz'i işaret etti

KARADENİZ UYARISI

(Karadeniz'deki saldırılar) Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz. Her iki tarafa da ikazımızı net bir şekilde iletiyoruz."

