Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Türk dünyası' eleştirisi: Şaşı gözle bakıyorlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin Türk dünyasına bakarken yanlış bir pencereden değerlendirdiğini söyleyen Erdoğan, "CHP, Türk dünyasına bakarken şaşı gözle bakmayı sürdürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Türk dünyası' eleştirisi: Şaşı gözle bakıyorlar
15.12.2025
14:55
15.12.2025
15:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü Kutlu Olsun diyorum. Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil bütün Türk dünyası için zorluklarla çilelerle işgallerle geçti. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Türk dünyası' eleştirisi: Şaşı gözle bakıyorlar

"CHP YANLIŞ PENCEREDEN BAKIYOR"

Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir. CHP Karabağ konusunda yanlış yaptı. Suriye meselesinde de aynı vicdansızlığa şahit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Türk dünyası' eleştirisi: Şaşı gözle bakıyorlar

"CHP, TÜRK DÜNYASINA BAKARKEN ŞAŞI GÖZLE BAKIYOR"

Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan ve hâlen yerini koruyan CHP, Türk dünyasına bakarken şaşı gözle bakmayı, yanlış bir pencereden değerlendirmeyi sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Türk dünyası' eleştirisi: Şaşı gözle bakıyorlar

Türk Dünyası Vizyon Belgemiz birbirine bağlı 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Ekonomik entegrasyon hedeflerinden kültürel işbirliklerine enerji güvenliğinden ulaştırma ağlarına gençlik politikalarına kadar geniş bir yelpazede düzenlenmiş bölümler Türk devletlerinin mevcut potansiyelini verimli biçimde harekete geçirmeyi planlıyor. Ekonomik alandaki stratejiler vizyon belgemizin bel kemiğini oluşturmakta. Ortak pazar hedefi mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye ulaştıracak"

