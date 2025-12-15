GTA 5'ten sonraki en büyük bomba: Epic Games efsane kabul edilen oyunu ücretsiz veriyor

Dijital oyun satın alma platformu Epic Games Store, gelenekselleşen yıl sonu kampanyalarıyla kullanıcılarının kütüphanelerini zenginleştirmeye devam ediyor. Yeni paylaşılan bir sızıntı, platformun Aralık 2025 takviminde yer alması muhtemel oyunları gün yüzüne çıkardı.

Fandomwire'a göre söz konusu sızıntı listesinde, halihazırda platform üzerinden ücretsiz olarak edinilebilen ve Harry Potter evreninde geçen açık dünya oyunu Hogwarts Legacy de yer alıyor.

RED DEAD REDEMPTİON 2 YILIN SON GÜNÜ ÜCRETSİZ OLABİLİR

Paylaşılan listenin en dikkat çekici noktası ise şüphesiz Rockstar Games’in başyapıtı Red Dead Redemption 2 oldu.

Sızıntıya göre, Vahşi Batı temalı aksiyon oyunu, Quantic Dream'in sevilen yapımı Detroit: Become Human ile birlikte 31 Aralık 2025 tarihinde kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Hatırlanacağı üzere şirket, geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasını sarsan bir kararla Grand Theft Auto 5’i (GTA 5) herhangi bir ücret talep etmeden dağıtmıştı. Oyuncular şimdi Epic Games cephesinden gelecek resmi açıklamayı ve 31 Aralık tarihini beklemeye başladı.

Sızdırılan listeye göre Epic Games yılbaşı öncesi şu oyunları ücretsiz verecek: