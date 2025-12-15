Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA 5'ten sonraki en büyük bomba: Epic Games efsane kabul edilen oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games Aralık 2025 ücretsiz oyun listesine dair internete düşen sızıntı, oyuncular arasında beklentileri yükseltti. Sızdırılan listede, 31 Aralık tarihinde Red Dead Redemption 2 ve Detroit: Become Human oyunlarının ücretsiz verileceği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 15:30

Dijital oyun satın alma platformu , gelenekselleşen yıl sonu kampanyalarıyla kullanıcılarının kütüphanelerini zenginleştirmeye devam ediyor. Yeni paylaşılan bir sızıntı, platformun Aralık 2025 takviminde yer alması muhtemel oyunları gün yüzüne çıkardı.

Fandomwire'a göre söz konusu sızıntı listesinde, halihazırda platform üzerinden ücretsiz olarak edinilebilen ve Harry Potter evreninde geçen açık dünya oyunu Hogwarts Legacy de yer alıyor.

GTA 5'ten sonraki en büyük bomba: Epic Games efsane kabul edilen oyunu ücretsiz veriyor

RED DEAD REDEMPTİON 2 YILIN SON GÜNÜ ÜCRETSİZ OLABİLİR

Paylaşılan listenin en dikkat çekici noktası ise şüphesiz Rockstar Games’in başyapıtı Red Dead Redemption 2 oldu.

Sızıntıya göre, Vahşi Batı temalı aksiyon oyunu, Quantic Dream'in sevilen yapımı Detroit: Become Human ile birlikte 31 Aralık 2025 tarihinde kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Hatırlanacağı üzere şirket, geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasını sarsan bir kararla Grand Theft Auto 5’i (GTA 5) herhangi bir ücret talep etmeden dağıtmıştı. Oyuncular şimdi Epic Games cephesinden gelecek resmi açıklamayı ve 31 Aralık tarihini beklemeye başladı.

GTA 5'ten sonraki en büyük bomba: Epic Games efsane kabul edilen oyunu ücretsiz veriyor

Sızdırılan listeye göre Epic Games yılbaşı öncesi şu oyunları ücretsiz verecek:

  • Hogwarts Legacy (11 Aralık)
  • Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)
  • Desperados 3 (19 Aralık)
  • Total War: Warhammer (20 Aralık)
  • Tropico 5 (21 Aralık)
  • Chicken Police – Paint it Red! (22 Aralık)
  • Loop Hero (23 Aralık)
  • Lego Batman (24 Aralık)
  • Commander Keane (25 Aralık)
  • Farming Simulator 2022 (26 Aralık)
  • Slime Rancher 2 (27 Aralık)
  • Terraria (28 Aralık)
  • Detroit: Become Human (29 Aralık)
  • Mortal Kombat 11 (30 Aralık)
  • Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp çocuk kolundaki teknoloji sayesinde bulundu: Ekipler harekete geçti
TEKNOFEST 2026'nın tarihi ve yeri belli oldu
ETİKETLER
#ücretsiz oyunlar
#epic games store
#Red Dead Redemption 2
#Hogwarts Legacy
#Yılbaşı Kampanyası
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.