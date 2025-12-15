İkinci el dükkanından çok ucuza aldı, bir detay değerini katladıkça katladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde koleksiyoncu olan Justin, bir 2. el mağazasından eski bir ayna aldı. Altın yaldızlı, yeşil kutusu bulunan bu aynaya ise sadece 10 dolar yani yaklaşık 427 TL para verdi. Ürünü inceledikten sonra altındaki 'Sterling' yazısına dikkat eden Justin, aynanın gümüş olduğunu fark etti.

10 senedir 2. el mağazalardan alışveriş yaptığını söyleyen Justin, bu tür keşiflerin detaylı incelemelerle ortaya çıktığını söyledi. Değerli metallerden üretilen antika eşyaların, metal fiyatlarındaki artışla birlikte zaman içinde daha da kıymetlendiğini anlattı.

SIRADAN PARÇA KOLEKSİYON ÜRÜNÜ OLABİLİR

Newsweek'in haberine göre, ikinci el alışverişi yapanlara da önerilerde bulunan Justin, mağazaların düzenli olarak gezilmesi ve ilgi alanına giren ürünlerin iyi tanınması gerektiğini vurguladı. Küçük bir işaret ya da damganın, sıradan bir eşyayı yüksek değerli bir koleksiyon parçasına dönüştürebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, ikinci el mağazalarında yapılan alışverişlerde benzer sürprizlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirtti.