TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İkinci el dükkanından çok ucuza aldı, bir detay değerini katladıkça katladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kişi, 2. el eşya dükkanından yaptığı alışverişle zengin oldu. Sadece 10 dolara yani yaklaşık 427 TL'ye bir ayna satın aldı. Ayna, antika çıktı.

İkinci el dükkanından çok ucuza aldı, bir detay değerini katladıkça katladı
15.12.2025
15.12.2025
15:22

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde koleksiyoncu olan Justin, bir 2. el mağazasından eski bir ayna aldı. Altın yaldızlı, yeşil kutusu bulunan bu aynaya ise sadece 10 dolar yani yaklaşık 427 TL para verdi. Ürünü inceledikten sonra altındaki 'Sterling' yazısına dikkat eden Justin, aynanın olduğunu fark etti.

10 senedir 2. el mağazalardan alışveriş yaptığını söyleyen Justin, bu tür keşiflerin detaylı incelemelerle ortaya çıktığını söyledi. Değerli metallerden üretilen antika eşyaların, metal fiyatlarındaki artışla birlikte zaman içinde daha da kıymetlendiğini anlattı.

İkinci el dükkanından çok ucuza aldı, bir detay değerini katladıkça katladı

SIRADAN PARÇA KOLEKSİYON ÜRÜNÜ OLABİLİR

Newsweek'in haberine göre, ikinci el alışverişi yapanlara da önerilerde bulunan Justin, mağazaların düzenli olarak gezilmesi ve ilgi alanına giren ürünlerin iyi tanınması gerektiğini vurguladı. Küçük bir işaret ya da damganın, sıradan bir eşyayı yüksek değerli bir parçasına dönüştürebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, ikinci el mağazalarında yapılan alışverişlerde benzer sürprizlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

#gümüş
#Koleksiyon
#Ayna Üretimi
#2. El Alışverişi
#Antika
#Değerli Metaller
#Dünya
