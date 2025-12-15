İstanbul için 'felaket olur' dendi! Deprem uzmanı riskli bölgeyi işaret etti: Kırılma doğuya doğru devam ediyor

Kategoriler
New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmada, depremlerin batıdan doğuya göç ederek İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir sarsıntıyı tetikleyeceği iddiası yer aldı. Peki gerçekten büyük İstanbul'u depremi yakın mı? Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
New York Times’ta yayımlanan makalede, Marmara Denizi’nin derinliklerinde yaşanan sismik hareketliliğin İstanbul’a doğru ilerlediği vurgulandı. Science dergisinde paylaşılan yeni araştırmayı değerlendiren gazete, bilim insanlarının “İstanbul’a büyük ve yıkıcı bir depremin yaklaştığı” konusunda özellikle uyardığını aktardı.
Son 20 yıldır Marmara Fayı boyunca meydana gelen depremlerin adım adım doğuya doğru kaydığına dikkat çeken araştırmada, dizinin son son halkasının ise nisan ayında 6.2’lik deprem olduğu belirtiliyor.
Bilim insanlarının bu tabloyu “olağan dışı bir ilerleyiş” olarak tanımladığını aktaran NYT, “Bu eğilim sürerse büyük deprem, İstanbul’un hemen güneyindeki sulara dayanabilir” ifadesine yer verdi.
Bir sonraki depremin daha büyük olup olmayacağını ve İstanbul’un hemen güneyindeki segmentte kırılıp kırılmayacağının tartışıldığını belirten NYT, kesin bir cevabın olmadığını ancak bu ihtimalin ciddiye alınması gerektiği vurguladı.
Peki bu araştırma ne kadar doğru? İstanbul'da 7 ve üzeri bir deprem beklentisi var mı?Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
Pampal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aslında yeni bir şey söylemiyor. Onlar da diyor ki; son yıllarda Kumburgaz civarında 5,8'lik depremi hatırlayın... Tekirdağ civarında başladı doğuya doğru kırılma devam ediyor. "23 Nisan'da yine doğuya doğru kırıldı ve 7 civarı bir deprem bahsedilen kesimde olabilir" diye bir çıkarımda bulunmuşlar. Ben de bunu zaten baştan beri söylüyorum"
İşte Süleyman Pampal'ın açıklamasının tamamı 👇👇👇