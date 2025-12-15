Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İstanbul için 'felaket olur' dendi! Deprem uzmanı riskli bölgeyi işaret etti: Kırılma doğuya doğru devam ediyor

Aralık 15, 2025 15:16
1
Deprem1

New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmada, depremlerin batıdan doğuya göç ederek İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir sarsıntıyı tetikleyeceği iddiası yer aldı. Peki gerçekten büyük İstanbul'u depremi yakın mı? Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

 

2
deprem2

New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmada, depremlerin batıdan doğuya göç ederek İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir sarsıntıyı tetikleyeceği iddiası yer aldı. Peki gerçekten büyük İstanbul'u depremi yakın mı? Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

3
deprem3

New York Times’ta yayımlanan makalede, Marmara Denizi’nin derinliklerinde yaşanan sismik hareketliliğin İstanbul’a doğru ilerlediği vurgulandı. Science dergisinde paylaşılan yeni araştırmayı değerlendiren gazete, bilim insanlarının “İstanbul’a büyük ve yıkıcı bir depremin yaklaştığı” konusunda özellikle uyardığını aktardı.

4
deprem4

ADIM ADIM DOĞUYA KAYIYOR

Son 20 yıldır Marmara Fayı boyunca meydana gelen depremlerin adım adım doğuya doğru kaydığına dikkat çeken araştırmada, dizinin son son halkasının ise nisan ayında 6.2’lik deprem olduğu belirtiliyor. 

5
deprem5

"BÜYÜK DEPREM İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR"

Bilim insanlarının bu tabloyu “olağan dışı bir ilerleyiş” olarak tanımladığını aktaran NYT, “Bu eğilim sürerse büyük deprem, İstanbul’un hemen güneyindeki sulara dayanabilir” ifadesine yer verdi.

6
deprem6

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI?

Bir sonraki depremin daha büyük olup olmayacağını ve İstanbul’un hemen güneyindeki segmentte kırılıp kırılmayacağının tartışıldığını belirten NYT, kesin bir cevabın olmadığını ancak bu ihtimalin ciddiye alınması gerektiği vurguladı.

7
deprem7

İSTANBUL İÇİN YAPILAN ARAŞTIRMA NE KADAR DOĞRU?

Peki bu araştırma ne kadar doğru? İstanbul'da 7 ve üzeri bir deprem beklentisi var mı?Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

8
deprem8

"ASLINDA YENİ BİR ŞEY SÖYLENMİYOR"

Pampal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında yeni bir şey söylemiyor. Onlar da diyor ki; son yıllarda Kumburgaz civarında 5,8'lik depremi hatırlayın... Tekirdağ civarında başladı doğuya doğru kırılma devam ediyor. "23 Nisan'da yine doğuya doğru kırıldı ve 7 civarı bir deprem bahsedilen kesimde olabilir" diye bir çıkarımda bulunmuşlar. Ben de bunu zaten baştan beri söylüyorum"

İşte Süleyman Pampal'ın açıklamasının tamamı 👇👇👇

https://x.com/tgrthabertv/status/2000522424429793727

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.