İstanbul için 'felaket olur' dendi! Deprem uzmanı riskli bölgeyi işaret etti: Kırılma doğuya doğru devam ediyor

"ASLINDA YENİ BİR ŞEY SÖYLENMİYOR"

Pampal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında yeni bir şey söylemiyor. Onlar da diyor ki; son yıllarda Kumburgaz civarında 5,8'lik depremi hatırlayın... Tekirdağ civarında başladı doğuya doğru kırılma devam ediyor. "23 Nisan'da yine doğuya doğru kırıldı ve 7 civarı bir deprem bahsedilen kesimde olabilir" diye bir çıkarımda bulunmuşlar. Ben de bunu zaten baştan beri söylüyorum"

İşte Süleyman Pampal'ın açıklamasının tamamı 👇👇👇

https://x.com/tgrthabertv/status/2000522424429793727