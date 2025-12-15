Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam ederek kanun tekliflerini ele almaya başlarken 11. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak merak edildi. Türkiye'nin beklediği yeni kanun teklifinin görüşmeleri kısa süre içerisinde başlıyor. Düzenleme ile beraber taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak. Peki, 11. Yargı Paketi onaylandı mı? İşte tüm son durum gelişmeleri.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 15:33

Türkiye'nin ana gündemlerinden biri olan 11. Yargı Paketi için bekleyiş sürüyor. Genel Kurul'u bütçe görüşmeleri sonrasında kanun tekliflerini de değerlendirecek. Buna göre 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri de başlayacak.

11. YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI SON DAKİKA?

Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam ederek kanun tekliflerini ele alacak. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

21 Aralık Pazar günü 2026 yılı bütçe görüşmelerini tamamlayacak TBMM Genel Kurulu çalışmalarını sürdürecek. Türkiye'nin yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı yakından takip edilirken yeni yıldan önce yasalaşması öngörülüyor. Planlamalar sorunsuz ilerlerse kanun teklifi yılbaşından önce çıkacak.

11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmeleri sonrası haftalık çalışmasına 23 Aralık Salı günü başlayacak. Çalışmalara başlamasının ardından "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Buna göre yeni yıldan önce kanun teklifinin yasalaşması planlanıyor.

11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025

11 YARGI PAKETİ MADDELERİ

11. Yargı Paketi'nde yer alan bazı maddeler şöyle:

- Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025

- Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak.

- Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargı paketi onaylandı mı? 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu
ETİKETLER
#tbmm
#adalet
#yasa
#yargı reformu
#11. Yargı Paketi
#Ceza Kanunu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.