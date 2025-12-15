11. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman onaylanacak? 11. Yargı Paketinde son gelişmeler ve durum 2025

Türkiye'nin ana gündemlerinden biri olan 11. Yargı Paketi için bekleyiş sürüyor. TBMM Genel Kurul'u bütçe görüşmeleri sonrasında kanun tekliflerini de değerlendirecek. Buna göre 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri de başlayacak.

11. YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI SON DAKİKA?

Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam ederek kanun tekliflerini ele alacak. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

21 Aralık Pazar günü 2026 yılı bütçe görüşmelerini tamamlayacak TBMM Genel Kurulu çalışmalarını sürdürecek. Türkiye'nin yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı yakından takip edilirken yeni yıldan önce yasalaşması öngörülüyor. Planlamalar sorunsuz ilerlerse kanun teklifi yılbaşından önce çıkacak.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmeleri sonrası haftalık çalışmasına 23 Aralık Salı günü başlayacak. Çalışmalara başlamasının ardından "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Buna göre yeni yıldan önce kanun teklifinin yasalaşması planlanıyor.

11 YARGI PAKETİ MADDELERİ

11. Yargı Paketi'nde yer alan bazı maddeler şöyle:

- Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

- Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak.

- Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.