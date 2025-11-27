Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Yargı paketi onaylandı mı? 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunulurken milyonlarca kişinin gözü yargı paketi onaylandı mı sorusuna çevrildi. AK Partili Abdullah Güler paketin içeriğine dair detayları da duyurdu.

Yargı paketi onaylandı mı? 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 16:30

Tüm 'nin merakla beklediği 11. Paketi, 'ye sunuldu. Gözler 11. Yargı Paketi'nin gelişmelerine çevrildi.

YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI?

11. Yargı Paketi henüz onaylanmadı.Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu. Ak Partili , Yargı Paketi ile ilgili detayları paylaşırken "Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir olarak düzenliyoruz. Bu fiiller açısından da yaptırım öngörüyoruz. Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz.

Yargı paketi onaylandı mı? 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu

Kişilerin can ve mal güvenliğine kast eden şehir eşkıyalarının trafikte saldırganlık fiileri bakımında caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyor ve vatandaşlarımızın da güvenliğini üst derece sağlamaya gayret ediyoruz." ifadelerine de yer verdi.

Yargı paketi onaylandı mı? 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu

11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

AK Partili Abdullah Güler, Suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkili sürdürmek için TCK'nın 220. maddesinde değişikliğe gidiyoruz. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranın artırılmasını öngörüyoruz. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis+ cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak
ETİKETLER
#Türkiye
#trafik
#tbmm
#suç
#abdullah güler
#yargı
#11. Yargı Paketi
#Aktüel
