Yargı paketi onaylandı mı? 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 11. Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu. Gözler 11. Yargı Paketi'nin gelişmelerine çevrildi.

YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI?

11. Yargı Paketi henüz onaylanmadı.Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu. Ak Partili Abdullah Güler, Yargı Paketi ile ilgili detayları paylaşırken "Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz. Bu fiiller açısından da yaptırım öngörüyoruz. Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz.

Kişilerin can ve mal güvenliğine kast eden şehir eşkıyalarının trafikte saldırganlık fiileri bakımında caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyor ve vatandaşlarımızın da güvenliğini üst derece sağlamaya gayret ediyoruz." ifadelerine de yer verdi.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

AK Partili Abdullah Güler, Suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkili sürdürmek için TCK'nın 220. maddesinde değişikliğe gidiyoruz. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranın artırılmasını öngörüyoruz. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis+ cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz." ifadelerini kullandı.