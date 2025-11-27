Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tayvan gerilimi zirveye doğru ilerliyor: Çin'den Japonya'ya 'Acı bedel öderler' tehdidi

Çin ve Japonya arasındaki 'Tayvan' gerilimi zirveye doğru ilerliyor. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'yı tehdit etti ve sınırın aşılması durumunda acı bir bedel ödeyeceklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tayvan gerilimi zirveye doğru ilerliyor: Çin'den Japonya'ya 'Acı bedel öderler' tehdidi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 16:13

Başbakanı Sanae Takaichi’nin ’a yönelik muhtemel bir saldırısının Japonya’nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesinin ardından artan tansiyon düşmüyor. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan meselesinin "nasıl çözüleceğinin" yalnızca Çin’in iç işi olduğunu ve Japonya ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Tayvan gerilimi zirveye doğru ilerliyor: Çin'den Japonya'ya 'Acı bedel öderler' tehdidi

''ACI BİR BEDEL ÖDERLER''

Çinli sözcü, "Japonya, Tayvan’daki ciddi saldırı ve sömürgecilik suçları üzerinde derin bir muhasebe yapmamış, aksine dünya kamuoyuna aldırmadan Tayvan Boğazı’na askeri müdahale hayalini kurmuştur" dedi.

Japonya’ya mesaj niteliğinde açıklamalar yapan Jiang Bin, "Halk Kurtuluş Ordusu güçlü yeteneklere ve herhangi bir işgalciyi yenmeye yetecek güvenilir araçlara sahiptir. Japon tarafı sınırı, sadece yarım adım bile aşar ve kendi başına sorun açarsa, kaçınılmaz olarak acı bir bedel ödeyecektir" diye konuştu.

''JAPONYA ASKERİ CEVAP VEREBİLİR'' YORUMU

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin ülkesinin "varlığına yönelik tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmiş, Japonya yasalarının böyle bir tehdit durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Tayvan gerilimi zirveye doğru ilerliyor: Çin'den Japonya'ya 'Acı bedel öderler' tehdidi

ASKERİ ÜSSE ZİYARET GERİLİMİ

Japonya Shinjiro Kouzumi, Tayvan'ın doğu kıyısına 108 kilometre uzaklıkta bulunan Yonaguni Adası'ndaki Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünü ziyaret ederek askeri personelle bir araya gelmişti. Kouzumi bu ziyarette yaptığı açıklamada, "Yonaguni garnizonuna yerleştirilmesi planlanan orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, adanın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu konuşlandırma ülkemize yönelik silahlı saldırı ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun bölgesel gerginliği artıracağı yönündeki görüşler doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN'DEN JAPONYA'YA YAPTIRIM

Takaichi'ye sözlerini geri alma çağrısında bulunan Çin yönetimi, Japonya'nın Tayvan meselesine muhtemel bir askeri müdahalesinin güç ile karşılık bulacağı uyarısını yapmıştı. Çin, gelişmelerin ardından Japonya'ya seyahat ya da eğitim amacıyla gitmeyi düşünen vatandaşlarına kararlarını gözden geçirme uyarısında bulunmuştu.

Çin'in ayrıca Japonya'dan yapılan deniz ürünleri ithalatını askıya alma kararı aldığı ve bunu resmi kanallar aracılığıyla Tokyo yönetimine ilettiği kamuoyuna yansımıştı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, Pekin yönetiminin yaşanan kriz hakkındaki tutumunu açıklamıştı. Mektubunda Takaichi'nin imasını "provokatif" olarak niteleyen Fu, Japonya'nın 1945'teki yenilgisinden bu yana ilk kez bir Japon liderin "Tayvan krizi Japonya krizidir" söylemini dile getirdiğine ve bunu kolektif meşru müdafaa hakkının kullanımına bağladığına dikkat çekmişti.

Tayvan gerilimi zirveye doğru ilerliyor: Çin'den Japonya'ya 'Acı bedel öderler' tehdidi

TAYVAN'DAN İLAVE SAVUNMA BÜTÇESİ

Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin'den gelen baskılara karşı Tayvan'ın kendini savunma konusundaki kararlılığının altını çizmesi gerektiğini belirtmiş, yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ilave savunma bütçesi hazırlanacağını duyurmuştu. Lai'nin ofisinden yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik konusunda asla taviz verilemez. Çin'in Tayvan ve Hint-Pasifik bölgesine yönelik tehditleri tırmanıyor. Yakın zamanda Japonya, Filipinler ve Tayvan Boğazı yakınlarında zorla gerçekleştirilen çeşitli askeri müdahaleler, denizcilik gri bölgeleri ve dezenformasyon kampanyaları bölgede derin bir rahatsızlığa neden oluyor ve bütün taraflar için zorluk çıkartıyor. Tayvan, kendini savunma konusunda kararlılığını göstermek zorunda. Çin'in bölgenin huzur ve istikrarı için her ülkenin bir sorumluluğu olduğunun farkında olduğunu ve özellikle de bölgedeki bir büyük güç olarak, bir büyük gücün sorumluluklarını yerine getireceğini umuyoruz" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi
Çinli diplomat, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi boynunu kesmekle tehdit etti
ETİKETLER
#çin
#japonya
#tayvan
#başbakan
#savunma bakanı
#diplomat
#Askeri Gerilimler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.