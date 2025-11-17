Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

Çin ve Tayvan anlaşmazlığı gerilimli bir şekilde devam ederken savaş kitapçıkları basılmaya başlandı. Tayvan hükümeti, ada genelinde evlere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya hazırlanıyor.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi
|
17.11.2025
17.11.2025
saat ikonu 10:59

Son yıllarda 'in, üzerindeki askeri baskıyı artırması gerilimi zirveye taşıdı. Tayvan hükümeti, artan karşısında halkı bilgilendirme amaçlı savaş kitapçığı hazırlamaya başladı.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

''TAYVAN TESLİM OLMAYACAK'' VURGUSU

Tayvan hükümeti, ada geneline dağıtılmak üzere sivil savunma kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta, olası kriz ya da işgal zamanında insanların nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler yer alıyor. Tayvanlıların düşman askerleriyle karşılaşmaları durumunda ne yapmaları gerektiği anlatılan kitapçıkta, Tayvan'ın teslim olduğuna dair gelebilecek herhangi bir açıklamanın 'sahte' olduğu vurgulandı. Sivil savunma kitapçığı, Çin’in olası bir işgal ihtimaline karşı halkını bilinçlendirme amacı taşıyor.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

''YANLIŞ KARARIN ÇOK AĞIR BEDELİ OLUR''

Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Lin Fei-fan, konuya ilişkin açıklamasında, ülkenin kararlılığını ortaya koyduklarını ifade etti. Lin, Çin'e mesaj verdiği açıklamasında, ''Eğer yanlış bir karar verirlerse bunun çok ağır bir bedeli olur'' dedi. Tayvan halkının hem kendini savunmaya hem de birbirini korumaya hazır olduğunu belirten Lin, bu çabanın yalnızca bir uyarı değil aynı zamanda bir dayanışma göstergesi olduğunu vurguladı.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

TANITIM KAMPANYALARI BAŞLAYACAK

Savaş kitapçığı, bu hafta 9.8 milyondan fazla posta kutusuna gönderilecek. Lin, İngilizce ve diğer yabancı dil versiyonlarının da kısa süre içinde dağıtıma gireceğini açıkladı. Hükümet ayrıca, dağıtım sonrası vatandaşların kendi acil durum çantalarını hazırlamalarını teşvik edecek tanıtım kampanyaları başlatacak.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

ÇİN VE TAYVAN ARASINDA NELER OLDU?

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Birleşmiş Milletler'de (BM) Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada hükümeti, Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Milyonlarca insana savaş kitapçığı gönderilecek! Tayvan ve Çin anlaşmazlığı harekete geçirdi

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

