Pasifik gerilimi! Çin’den iki ülkeye Tayvan uyarısı

Çin ile Tayvan arasındaki gerilime İngiltere ve Japonya da dahil oldu. İngiltere ile Japonya Tayvan Boğazı, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Çin iki ülkeye "Çin'in iç işlerine karışmama" ve "Asya-Pasifik'te problem çıkarmaktan kaçınma" uyarısında bulundu.

Çin'in Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in Japonya'yı ziyaretinde mevkidaşı Nakatani Gen ile yaptığı ortak açıklamada yer alan ilgili ifadelerine cevap verildi.

Açıklamada, "İngiltere ve Japonya'yı, Tayvan ile ilgili ve deniz sorunlarıyla bağlantılı yanlış söz ve eylemleri üzerinde derin şekilde düşünmeye, Çin'in iç işlerine karışmaya son vermeye ve Asya-Pasifik bölgesinde sorun çıkarmaktan ve gerilim yaratmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

SAVUNMA BAKANLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

İngiliz ve Japon savunma bakanlarının ortak açıklamasında taraflar, Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik'in güvenliğinin ve refahının birbirinden ayrılmaz olduğu konusunda mutabık olduklarını bildirmiş, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının öneminin altını çizmişti.

Pekin yönetimin üstü örtülü işaret edildiği açıklamada taraflar, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki durumdan ciddi endişe duyduklarını ve statükoyu güç ve zorlama yoluyla değiştirmeye yönelik girişimlere karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.

Haeley'in Japonya ziyareti, İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Prince of Wales uçak gemisinin, Pasifik'teki 8 aylık görevlendirmesi sırasında Tokyo'ya liman ziyareti yaptığı bir döneme denk geldi.

TAYVAN, DOĞU ÇİN DENİZİ VE GÜNEY ÇİN DENİZİ

Egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı "kara suları" olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgede seyir ve keşif faaliyetleri yapmasına karşı çıkıyor, bunu egemenliğinin ihlali olarak görüyor.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor. Bu bölgedeki egemenlik ihtilafı iki ülke arasında zaman zaman gerilime yol açıyor.

Güney Çin Denizi de kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

