Bartın'da boz ayı avlayan iki avcı fotokapana yakalandı: Rekor ceza kesildi!

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda boz ayı avlayan iki avcı, fotokapan görüntülerine yakalandı. Yasal işlem başlatılan avcılara toplamda 170 bin TL para cezası kesildi.



Ulus ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce ormana kurulan fotokapana boz ayı avlayan iki avcı yansıdı. Görüntülerde avcıların, araçlarıyla ormana gelerek fener ve tüfekle gezdikleri anlar yer aldı. Silah sesi ve ardından boz ayı sesinin de yer aldığı görüntüler üzerine ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, bir bozanın vurulduğunu tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda avcıların kimlikleri tespit edildi. Ateş edenin R.Ü., yanındaki arkadaşının ise İ.D. olduğu belirlendi.



Yasal işlem başlatılan avcılara toplamda ise 170 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.