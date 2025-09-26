Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bunun adı eğlence mi? İğrenç görüntüler sonrası tutuklama kararı

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilen iğrenç görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 1 kişi "dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 22:37

'de bir eğlence mekanında çekilerek sosyal medyada paylaşılan ve tepkilerin merkezine oturan görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.

Görüntülerde başörtülü bir kadınla dansçı görünümlü bir erkeğin eğlence adı altında müstehcen hareketleri fark edilirken yayılan videoya maruz kalanların çoğu olayı "mide bulandırıcı" olarak niteledi.

Bunun adı eğlence mi? İğrenç görüntüler sonrası tutuklama kararı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, infiale neden olan olayla ilgili bir yaparak "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler H.K. ve A.S. hakkında kararı verildiğini, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden H.K.’nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından tutuklandığı, A.S.’nin ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zıpkınla saldırıp 2 yıl bekledi! Evinin önünde öldürdü: Tetiği çeken en yakını çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anne-kız tartıştıkları genci sokak ortasında öldürdü! Dehşet anı kamerada
ETİKETLER
#izmir
#açıklama
#gözaltı
#Başörtülü Kadın
#Dansçı
#Müstehcenlik
#Dini Değerlere Karar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.