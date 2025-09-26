Bunun adı eğlence mi? İğrenç görüntüler sonrası tutuklama kararı

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilerek sosyal medyada paylaşılan ve tepkilerin merkezine oturan görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.

Görüntülerde başörtülü bir kadınla dansçı görünümlü bir erkeğin eğlence adı altında müstehcen hareketleri fark edilirken yayılan videoya maruz kalanların çoğu olayı "mide bulandırıcı" olarak niteledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, infiale neden olan olayla ilgili bir açıklama yaparak "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler H.K. ve A.S. hakkında gözaltı kararı verildiğini, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden H.K.’nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından tutuklandığı, A.S.’nin ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.