Japonya depremde ölen var mı? 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı

Japonya deprem ölü ve yaralı sayısı açıklanıp açıklanmadığı merak edildi. Son dakika gelen bilgilere göre, Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Misawa kentinin 84 kilometre doğusunda yaşanan sarsıntı sonrası bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Hokkaido, Aomori ve Iwate için verilen uyarılarda kıyı kesimlerde yaşayanların 3 metreye ulaşabileceği belirtilen dalgalar nedeniyle yüksek alanlara yönelmeleri istendi. İşte Japonya depreminde ölü ve yaralı sayısı hakkında son bilgiler…

Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ’nın kuzey bölgelerinde geniş bir alanda hissedildi. Sarsıntının ardından yapılan açıklamalarda kıyı kesimleri için uyarısı yayınlandı.

JAPONYA'DA DEPREM SON DAKİKA

Aomori açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, ilk olarak 7.2 olarak duyurulduktan sonra revize edilerek 7.6 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssünün Misawa kentinin 84 kilometre doğusunda olduğu bildirildi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılarak kıyı bölgelerinde yaşayanların mümkün olan en kısa sürede yüksek alanlara yönelmesi istendi. Yetkililer, özellikle 3 metreye ulaşabileceği ifade edilen dalgaların tekrar tekrar kıyıya vurabileceğini vurguladı ve bölge halkını nehir ağızları ile taşkın riski taşıyan alanlardan uzak durmaları konusunda bilgilendirdi.

, Aomori ve Iwate eyaletlerinde tsunami alarmı verilirken, bölgeden gelen ilk bilgilere göre nükleer santrallerde işleyişi aksatacak bir durum olmadığının altı çizildi. Uyarıların ardından bölgede yoğun bir tahliye hareketliliği yaşandığı bildirildi. Yetkililer, özellikle kıyıya yakın yaşayanların üst katlara çıkmalarını veya yüksek kesimlere yönelmelerini istedi. Depremin ardından artçı sarsıntı ihtimaline karşı halkın dikkatli olması yönünde çağrılar da yapıldı.

JAPONYA DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yaşanan depreme ilişkin yapılan açıklamalarda şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi aktarılmadı. Depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürerken, yerel makamlar hasar ve kayıplara ilişkin netleşen bir bilgi bulunmadığını belirtti. Kıyı kesimlerinde yapılan tahliyelerin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Tsunami riskinin devam etmesi nedeniyle halkın uyarılara uyması gerektiği hatırlatıldı.

