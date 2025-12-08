Menü Kapat
Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza: Genç doktor hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı

Kahramanmaraş Pazarcık-Gölbaşı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, İstanbul'da görevli genç bir aile hekimi hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi ise ağır yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 18:08

, - karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mehmet Emir Can Komşuoğlu idaresindeki 44 ABT 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 68 yaşındaki S.K. yönetimindeki 46 KV 989 plakalı otomobille çarpıştı.

GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada olduğu öğrenilen Komşuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İSTANBUL'DA GÖREV YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden doktorun Kağıthane 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı öğrenildi.

