Buzda kayan tırlar ve otomobil birbirine girdi! Feci kazada bir kişi yaralandı

Ardahan'da Ilgar Dağı'nın Posof ilçesi kesiminde, sabah saatlerinde buzla kaplanan yolda iki tır ve bir otomobil birbirine girdi. İki tuz yüklü tır ile otomobil sürücüleri buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiler. Frenleri tutmayan araçlar dağdan inişte birbirine girdi. İki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü Ö.K. kazada hafif yaralandı.

YOL İKİ SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden yükledikleri tuzu Azerbaycan'a götüren tır şoförleri, dehşet dolu anları anlatırken gizli buzlanmaya dikkat çekti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.K., Posof Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alırken, kazadan dolayı yaklaşık 2 saat kapalı kalan kara yolu, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Tırlarda bulunan tuzlar iş makineleriyle başka araçlara yüklendi. Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.