Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Buzda kayan tırlar ve otomobil birbirine girdi! Feci kazada bir kişi yaralandı

Ardahan'ın Posof ilçesi Ilgar Dağı'nda, aşırı buzlanma sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan karla karışık yağmur sonrası soğuk havanın etkisiyle kara yollarında buzlanmalar oldu. Frenleri tutmayan araçlar dağdan inişte birbirine girdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 16:40

'da Ilgar Dağı'nın Posof ilçesi kesiminde, sabah saatlerinde buzla kaplanan yolda iki ve bir otomobil birbirine girdi. İki tuz yüklü tır ile otomobil sürücüleri buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiler. Frenleri tutmayan araçlar dağdan inişte birbirine girdi. İki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü Ö.K. kazada hafif yaralandı.

Buzda kayan tırlar ve otomobil birbirine girdi! Feci kazada bir kişi yaralandı

YOL İKİ SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden yükledikleri tuzu Azerbaycan'a götüren tır şoförleri, dehşet dolu anları anlatırken gizli buzlanmaya dikkat çekti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.K., Posof Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alırken, kazadan dolayı yaklaşık 2 saat kapalı kalan kara yolu, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Tırlarda bulunan tuzlar iş makineleriyle başka araçlara yüklendi. Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Buzda kayan tırlar ve otomobil birbirine girdi! Feci kazada bir kişi yaralandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüksek getiri için son günler! İşte 1 milyon TL mevduatın aylık güncel kazancı!
ETİKETLER
#kazalar
#tır
#ardahan
#Posof
#Buzluyol
#Otomobil Iyi Haber
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.